Nel governo del territorio, il potere repressivo in materia edilizia rappresenta uno dei terreni più delicati di confronto tra amministrazioni e privati, soprattutto per la difficoltà (o il tentativo più o meno consapevole) di applicarle in modo coerente nel tempo, soprattutto quando gli interventi contestati non sono recenti e si innestano su situazioni di fatto ormai consolidate.

Ne discendono interrogativi che potrebbero sembrare scontati, ma che si ripropongono con una cadenza molto più frequente di quanto si possa immaginare.

Per esempio, l'ordine di demolizione può essere adottato anche a distanza di molti anni dalla realizzazione dell’opera? La mancata comunicazione di avvio del procedimento è sufficiente per travolgere il provvedimento repressivo? Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione possono fondare un affidamento giuridicamente tutelabile da parte del privato? E fino a che punto l’amministrazione è tenuta a dettagliare, già nell’ordinanza di demolizione, il vincolo paesaggistico o l’area destinata all’acquisizione gratuita?

Su questi profili, la sentenza del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2025, n. 10167 offre l’occasione per fare chiarezza, collocandosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma che appunto non di rado viene messo in discussione nella prassi applicativa.

Ordine di demolizione: nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato

La vicenda affrontata dai giudici di Palazzo Spada prende le mosse da un’attività di accertamento svolta dall’amministrazione comunale a seguito di sopralluogo, conclusasi con l’adozione di un ordine di demolizione nei confronti di una serie di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire e in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nel caso in esame, gli abusi non riguardavano un singolo intervento isolato, ma di un insieme di opere eterogenee, tutte ricondotte dall’amministrazione a nuove costruzioni prive di titolo edilizio.

In particolare, dagli atti istruttori emergevano:

lavori di completamento di un fabbricato preesistente, mediante realizzazione di murature, pavimentazioni e infissi;

un manufatto con struttura portante in ferro, stabilmente infisso al suolo;

due container di forma rettangolare, affiancati e collegati da una copertura in pannelli di lamiera, poggiati su blocchi in cemento.

Il sopralluogo aveva inoltre accertato che le opere insistevano in un’area interessata dal vincolo di rispetto dei corsi d’acqua, rientrante tra quelli previsti dalla disciplina paesaggistica ex lege. Su tali presupposti, il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione, con contestuale avvertimento sulle conseguenze dell’eventuale inottemperanza, inclusa l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.

Ne era scaturito il ricorso, che il TAR aveva respinto, ritenendo che le opere integrassero interventi edilizi assoggettati a permesso di costruire e che l’ordine di demolizione costituisse atto vincolato.

Da qui l’appello al Consiglio di Stato, che ha rappresentato l’occasione per ribadire i confini entro cui si muove il potere repressivo in materia edilizia.