Ordine di demolizione e inottemperanza: il Consiglio di Stato su tempi, vincoli e procedura

La sentenza n. 10167/2025 chiarisce quando l’ordine di demolizione è legittimo anche dopo molti anni e quali limiti incontra l’affidamento del privato

di Redazione tecnica - 28/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza per comprendere la decisione del Consiglio è la disciplina repressiva degli abusi edilizi, così come delineata dal Testo Unico Edilizia.

In particolare, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 individua nell’ordine di demolizione lo strumento ordinario di reazione dell’amministrazione comunale in presenza di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. La norma costruisce un meccanismo semplice e rigido: accertato l’abuso, l’amministrazione deve ordinare la rimessione in pristino, senza che sia richiesta alcuna valutazione discrezionale sull’opportunità del provvedimento.

Allo stesso articolo è collegata la disciplina dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che opera come conseguenza legale dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Si coglie così, già sul piano normativo, la distinzione tra:

  • la fase demolitoria, che si esaurisce con l’adozione dell’ordine;
  • la fase acquisitiva, che si apre solo in caso di mancata ottemperanza e richiede un successivo accertamento.

Di rilievo sono anche due norme contenute nella legge n. 241/1990:

  • l’art. 7 sancisce il principio generale di partecipazione al procedimento amministrativo;
  • l’art. 21-octies, comma 2, esclude l’annullabilità dell’atto quando risulti evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il coordinamento tra queste disposizioni è da tempo oggetto di un orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui l’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato, non è normalmente suscettibile di essere inciso da vizi meramente formali, salvo che il privato dimostri l’esistenza di elementi sostanziali idonei a condurre a un esito diverso del procedimento.

Accanto al profilo edilizio, va infine richiamata la disciplina dei vincoli paesaggistici ex lege, contenuta nell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, che include anche le fasce di rispetto fluviali, come avvenuto nel caso in esame. Vincoli che operano automaticamente e incidono direttamente sulla legittimità degli interventi edilizi realizzati al loro interno.

