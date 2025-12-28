Analisi tecnica

È alla luce di queste coordinate che va letta l’analisi svolta dal Collegio, che non introduce nuove regole, ma chiarisce ancora una volta come vadano applicate quelle esistenti.

Il cuore della sentenza sta nella qualificazione dell’ordine di demolizione come atto rigidamente vincolato. Una volta accertata l’esecuzione di opere edilizie in assenza del necessario titolo abilitativo, l’amministrazione non è chiamata a operare alcuna valutazione discrezionale: l’adozione del provvedimento repressivo è un atto dovuto.

In questo quadro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 non assume carattere invalidante, in assenza di elementi che, se fatti valere in sede procedimentale, avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

Lo stesso vale per il tema del decorso del tempo. Il Collegio ribadisce che il mero trascorrere degli anni non sana l’abuso e che l’inerzia dell’amministrazione non è idonea a trasformare l’illecito in una situazione legittima. Ne deriva che l’ordine di demolizione non richiede una motivazione rafforzata, neppure quando interviene a distanza di molti anni.

Quanto al vincolo paesaggistico, la censura sulla mancata indicazione puntuale del corso d’acqua viene superata valorizzando la motivazione per relationem. Nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione rinviava espressamente al verbale di sopralluogo, che rappresenta un atto dotato di efficacia fidefacente fino a querela di falso. Il rinvio è quindi sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale, anche in considerazione del fatto che il provvedimento era sorretto da una plurima motivazione, fondata per altro sull’assenza del permesso di costruire.

Infine, la sentenza chiarisce che la mancata indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione. L’acquisizione gratuita costituisce una conseguenza legale dell’inottemperanza e si perfeziona in una fase successiva, con un distinto procedimento, nel quale l’area dovrà essere individuata puntualmente.