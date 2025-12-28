Blumatica Energy
Ordine di demolizione e inottemperanza: il Consiglio di Stato su tempi, vincoli e procedura

La sentenza n. 10167/2025 chiarisce quando l’ordine di demolizione è legittimo anche dopo molti anni e quali limiti incontra l’affidamento del privato

di Redazione tecnica - 28/12/2025

Conclusioni

L’appello è stato respinto, con piena conferma dell’ordine di demolizione, che non è qualificabile come strumento “negoziabile”.

Una volta accertata l’assenza del titolo edilizio, l’amministrazione non è chiamata a scegliere se intervenire, ma solo a darvi seguito. In questo quadro, il decorso del tempo, anche quando lungo, non consuma il potere repressivo e non trasforma l’inerzia in una forma surrettizia di legittimazione dell’abuso.

Allo stesso modo, la partecipazione rappresenta uno strumento che acquista rilevanza solo se il privato è in grado di dimostrare che, partecipando, avrebbe potuto incidere sull’esito finale. In mancanza di questo presupposto, il vizio resta privo di reale consistenza.

Infine, l’acquisizione gratuita non è una “appendice” dell’ordine di demolizione, ma una conseguenza che matura solo in caso di inottemperanza e che si colloca in una fase successiva, autonoma e distinta. Anticiparne i contenuti nella prima fase significa sovrapporre piani procedimentali che l’ordinamento tiene volutamente separati.

