Ordine di demolizione non impugnato e fiscalizzazione dell’abuso: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Quando l’abusività è definitiva, il titolo sismico non rileva e l’aumento di valore resta il presupposto della sanzione ex art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la decisione del Consiglio di Stato è necessario richiamare la logica sottesa all’art. 33 del Testo Unico Edilizia, che disciplina le conseguenze degli interventi edilizi abusivi.
La regola generale resta quella del ripristino
dello stato dei luoghi mediante demolizione.
Il comma 2 introduce tuttavia una
disciplina speciale per i casi in cui, sulla base di
un motivato accertamento dell’ufficio tecnico
comunale, il ripristino non risulti
tecnicamente possibile.
In tali ipotesi, la demolizione è sostituita da una sanzione pecuniaria parametrata al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.
Si tratta di un meccanismo che opera su un piano distinto rispetto alla sanatoria edilizia: la fiscalizzazione dell’abuso non presuppone una verifica di conformità urbanistica, né rimuove l’illegittimità originaria dell’intervento, ma interviene nella fase repressiva.
Il quadro si è arricchito con il Salva Casa. L’art. 9-bis, comma 1-bis, prevede infatti che il pagamento delle sanzioni ex artt. 33 e 34 concorra alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile.
Su questo punto si è però aperta una significativa tensione interpretativa in giurisprudenza. In particolare, con la sentenza n. 8904 del 13 novembre 2025 il Consiglio di Stato ha offerto una lettura che tende a valorizzare l’effetto del pagamento della sanzione sullo stato legittimo, riconoscendo alla fiscalizzazione una capacità di stabilizzazione dell’assetto edilizio esistente, pur in assenza di una sanatoria in senso tecnico.
Al tempo stesso, la stessa giurisprudenza ha chiarito che tale effetto non può essere assimilato a una sanatoria edilizia né tradursi in una piena conformità urbanistica dell’intervento. La fiscalizzazione consente, al più, la formazione di uno stato legittimo “derivato”, che non coincide con uno stato conforme e che non elimina l’originaria abusività delle opere sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Ne emerge un quadro normativo complesso, nel quale convivono:
- il riconoscimento di effetti giuridici rilevanti alla fiscalizzazione ai fini dello stato legittimo;
- la persistente esclusione di una portata sanante in senso proprio;
- la necessità di mantenere ferma la distinzione tra legittimità formale, conformità urbanistica e regime sanzionatorio.
Le considerazioni sugli effetti della fiscalizzazione, pur rilevanti nel dibattito attuale sullo stato legittimo, restano sullo sfondo della decisione in commento, che si muove integralmente all’interno della logica sanzionatoria propria dell’art. 33, comma 2, del Testo Unico Edilizia.
