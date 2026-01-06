I principi espressi dal Consiglio di Stato

Sulla base del delineato quadro normativo, il Consiglio di Stato ha ribadito una serie di principi che si collocano in linea di continuità con l’orientamento ormai consolidato in materia di repressione degli abusi edilizi, applicandoli a un caso caratterizzato dalla particolare circostanza che le opere fossero state realizzate a seguito di un grave evento franoso e per finalità di messa in sicurezza.

Il punto di partenza del ragionamento del giudice riguarda il valore dell’ordine di demolizione. La sentenza chiarisce che tale provvedimento costituisce l’atto con cui l’amministrazione accerta in via definitiva l’abusività delle opere. Una volta decorso inutilmente il termine per l’impugnazione, l’accertamento si consolida e non può più essere rimesso in discussione nelle fasi successive del procedimento repressivo.

Ne consegue che, in sede di impugnazione della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001, non è consentito riaprire il tema della legittimità urbanistico-edilizia degli interventi. L’atto sanzionatorio può essere sindacato esclusivamente per vizi propri, ma non può diventare lo strumento per contestare valutazioni ormai cristallizzate.

In questa prospettiva si colloca anche il giudizio del Consiglio di Stato sulla perizia tecnica acquisita dall’amministrazione nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione. Tale perizia, osserva il Collegio, ha una funzione circoscritta: verificare se il ripristino dello stato dei luoghi sia tecnicamente praticabile. Essa non incide sull’accertamento dell’abusività, né può essere utilizzata per rivalutare ex post le conclusioni contenute nell’ordinanza di demolizione divenuta definitiva.

Analogo rigore emerge con riferimento al titolo sismico. Il Consiglio di Stato ribadisce che l’autorizzazione sismica assolve a una funzione autonoma, legata alla sicurezza strutturale, ma non sostituisce il titolo edilizio e non è idonea a sanare il difetto di legittimazione urbanistico-edilizia dell’intervento. Anche opere strutturalmente idonee e funzionali alla messa in sicurezza restano abusive se realizzate in assenza del necessario titolo edilizio.

Quanto alla determinazione della sanzione pecuniaria, la sentenza conferma che l’art. 33, comma 2, assume l’aumento di valore dell’immobile come presupposto legale della fiscalizzazione dell’abuso. Nel caso di edifici ad uso diverso da quello residenziale, la stima del valore venale rimessa all’Agenzia delle Entrate costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifeste illogicità o evidenti errori nei criteri utilizzati.

Sotto questo profilo, il Consiglio di Stato respinge l’impostazione secondo cui la finalità di sicurezza delle opere sarebbe di per sé sufficiente a escludere qualsiasi incremento di valore. La funzione di contenimento e stabilizzazione del versante può infatti incidere positivamente sulla fruibilità dell’immobile e sulla sua potenzialità economica, a prescindere dalla contingente mancanza di agibilità. La necessità dell’intervento, osserva il giudice, non è un criterio previsto dalla norma per escludere l’aumento di valore, che l’art. 33, comma 2, assume come conseguenza tipica della realizzazione delle opere abusive.