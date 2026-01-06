Analisi tecnica

La sentenza in commento si colloca su un piano volutamente rigoroso e, per certi versi, “classico”, che prescinde dalle più recenti evoluzioni normative in tema di stato legittimo dell’immobile e fiscalizzazione dell’abuso.

Il Consiglio di Stato concentra infatti il proprio ragionamento sull’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001 nella sua dimensione propriamente sanzionatoria, senza attribuire rilievo agli effetti che il pagamento della sanzione può oggi produrre, a seguito del Salva Casa, sullo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis.

Questa impostazione non è casuale. Nel caso esaminato, la controversia non riguardava la possibilità di ricostruire uno stato legittimo “a valle” della fiscalizzazione, ma i limiti entro cui potesse essere rimessa in discussione l’abusività delle opere e la correttezza della quantificazione della sanzione pecuniaria. Sotto questo profilo, il Collegio mantiene una linea di netta separazione tra la fase di accertamento dell’illecito edilizio e la fase sanzionatoria conseguente all’impossibilità del ripristino.

È proprio questa separazione a spiegare perché la sentenza non attribuisca alcun peso:

alla funzione di sicurezza delle opere realizzate;

alla presenza di un titolo sismico;

più in generale, alla natura “necessitata” degli interventi.

Tutti questi elementi, pur rilevanti sul piano fattuale e tecnico, non incidono sul presupposto dell’abusività, che risulta definitivamente accertato con l’ordine di demolizione non impugnato.

In questa prospettiva, la decisione ribadisce un principio di fondo spesso fonte di equivoci nella prassi applicativa: la fase di verifica dell’impossibilità di ripristino e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria non riaprono l’accertamento sull’abusività delle opere, ma si collocano su un piano successivo e autonomo, destinato esclusivamente a definire le modalità di repressione dell’illecito ormai consolidato.

La sentenza conferma così una lettura procedimentale rigorosa dell’art. 33, comma 2, del Testo Unico Edilizia, nella quale la fiscalizzazione dell’abuso non assume alcuna funzione rivalutativa o riequilibratrice, ma resta uno strumento sanzionatorio applicabile solo a valle di un accertamento ormai definitivo.