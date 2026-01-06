Conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001.

La decisione richiama con chiarezza una sequenza procedimentale che, nella pratica, tende spesso a essere confusa. L’ordine di demolizione non impugnato chiude definitivamente la fase di accertamento dell’abusività: da quel momento, la natura illecita delle opere non è più in discussione. Tutto ciò che segue si muove su un piano diverso, che non serve a rivalutare l’intervento, ma solo a gestirne le conseguenze quando il ripristino non è più possibile.

È in questo perimetro che va letta la sanzione pecuniaria sostitutiva. Non uno spazio per rimettere in gioco le valutazioni già compiute, né uno strumento per far valere, ex post, elementi tecnici o fattuali – come la funzione di sicurezza delle opere o la presenza di un titolo sismico – che non incidono sulla qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento. Anche opere realizzate per fronteggiare situazioni di rischio restano abusive se prive del necessario titolo edilizio, e tale qualificazione non viene scalfita dalla fase sanzionatoria.

La sentenza chiarisce poi un ulteriore profilo operativo: la determinazione dell’aumento di valore dell’immobile, che costituisce la base della sanzione ex art. 33, comma 2, rientra nella valutazione tecnica dell’amministrazione competente. Non può essere messa in discussione invocando, in astratto, la natura “necessitata” degli interventi, ma solo dimostrando errori evidenti nei criteri o nei parametri utilizzati.

Il quadro che emerge è lineare, ma tutt’altro che scontato. La repressione dell’abuso edilizio segue passaggi distinti e non sovrapponibili, e ciascuna fase esaurisce il proprio compito senza riaprirsi su quella precedente. Per i tecnici, il messaggio è chiaro: confondere i piani significa costruire difese fragili, destinate a scontrarsi con un’impostazione giurisprudenziale che continua a privilegiare la coerenza procedimentale rispetto alle letture “di recupero” dell’illecito.