C'è un automatismo tra la condanna per un reato edilizio e l'ordine di demolizione dell'opera, oppure tutto si gioca su come l'abuso viene qualificato rispetto al titolo edilizio? Una parziale difformità dal permesso di costruire basta davvero a far scattare la demolizione in sede penale, o è una faccenda che resta tutta nelle mani del Comune? E la contestazione di una violazione della disciplina antisismica regge, da sola, l'abbattimento del manufatto anche quando l'addebito riguarda soltanto un adempimento procedurale dimenticato?

Chi si occupa di abusi e reati edilizi sa bene che la qualificazione dell'intervento può incidere non soltanto sulla responsabilità penale, ma anche sulla possibilità per il giudice di ordinare la demolizione dell'opera. È proprio su questo confine che separa i poteri dell'autorità giudiziaria da quelli dell'amministrazione che interviene la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 19256 del 27 maggio 2026, una pronuncia che ricostruisce il rapporto tra l'art. 31 e l'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e si misura anche con il terreno, sempre scivoloso, dell'ordine di demolizione collegato alla normativa sismica.

Ordine di demolizione e parziale difformità: il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda nasce da una sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato il legale rappresentante di una società committente per la realizzazione di un condotto fognario interrato di circa duecento metri, completo di pozzetti di ispezione, collegato alla pubblica fognatura anziché alla vasca di accumulo prevista dal titolo abilitativo. All'imputato era stata contestata anche la violazione degli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 per l'omesso deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile, trattandosi di opere eseguite in zona sismica.

Nel corso del giudizio il Tribunale aveva riqualificato la contestazione originaria, riconducendola alla fattispecie prevista dall'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, e aveva condannato l'imputato alla pena dell'ammenda. Con la stessa sentenza aveva però ordinato la demolizione delle opere abusive e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Testo Unico Edilizia, subordinando a tale adempimento anche la sospensione condizionale della pena.

Proprio su questo punto si è concentrato il ricorso per cassazione. Secondo la difesa, una volta qualificato l'intervento come parziale difformità, il giudice non avrebbe potuto applicare l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, norma riferita agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Per gli interventi in parziale difformità, sosteneva il ricorrente, continuano invece a operare le sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 34 del Testo Unico Edilizia. Da qui la richiesta di annullare la sentenza limitatamente all'ordine di demolizione.

Ordine di demolizione, parziale difformità e normativa antisismica: il quadro normativo

Per comprendere il ragionamento degli ermellini occorre partire dall'architettura sanzionatoria del d.P.R. n. 380/2001. L'art. 31 disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e prevede, al comma 9, che il giudice ordini la demolizione delle opere abusive con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, qualora essa non sia stata già eseguita.

Diverso è il regime previsto dall'art. 34 del medesimo Testo Unico per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire. In questo caso la norma affida all'amministrazione il potere di ordinare la rimozione o la demolizione della parte difforme e, quando il ripristino non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, consente l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, la cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso.

Tra queste due categorie si colloca la variazione essenziale, disciplinata dall'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001. La sua rilevanza, ai fini della controversia, deriva dal fatto che essa è espressamente richiamata dall'art. 31 e può quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale.

Rileva infine la disciplina antisismica. Gli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 riguardano il deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile e le relative violazioni, mentre l'art. 98, comma 3, attribuisce al giudice il potere di ordinare la demolizione in caso di condanna per i reati previsti dalla normativa sismica. Anche sotto questo profilo, tuttavia, diventa decisivo verificare quale violazione sia stata effettivamente contestata e accertata.

Quando il giudice penale può ordinare la demolizione secondo la Cassazione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e, prima di arrivare alla decisione, ha ricostruito i diversi orientamenti formatisi sul tema.

Secondo l'indirizzo prevalente, richiamato anche da Sez. 3 n. 787 del 2021, da Sez. 3 n. 41423 del 2011 e da Sez. 3 n. 49991 del 2014, l'ordine di demolizione non può essere disposto in caso di condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, perché per queste violazioni operano le sanzioni amministrative previste dall'art. 34, che restano nella competenza della pubblica amministrazione, mentre al giudice penale spetta soltanto l'irrogazione dell'ammenda.

A una conclusione diversa è giunta Sez. 3 n. 18073 del 2022, secondo cui l'ordine di demolizione può essere disposto anche per gli abusi puniti ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), quando l'opera sia stata realizzata in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo. Questa lettura si fonda sul fatto che la variazione essenziale rientra tra le ipotesi espressamente richiamate dall'art. 31 del Testo Unico Edilizia.

Su questo punto gli ermellini assumono una posizione netta e ritengono condivisibile l'orientamento più recente. Si tratta però di un passaggio che, nel caso concreto, non incide sull'esito della controversia. Il Tribunale aveva infatti qualificato più volte l'intervento come parziale difformità rispetto al titolo edilizio, e proprio questa qualificazione diventa decisiva nel ragionamento della Corte.

Una volta ricondotto il fatto alla parziale difformità, viene meno il presupposto per applicare l'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001. Le conseguenze ripristinatorie restano quindi nell'ambito dell'art. 34 e nella competenza dell'amministrazione comunale.

Normativa antisismica e ordine di demolizione: quando l'omesso deposito non è sufficiente

La Corte affronta poi la tesi del Procuratore Generale, secondo cui l'ordine di demolizione avrebbe potuto trovare comunque fondamento nella condanna per la violazione della disciplina antisismica. Anche su questo fronte la risposta è netta. Il potere del giudice di ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 sussiste soltanto in presenza di violazioni sostanziali della normativa antisismica, vale a dire quando vi sia inosservanza delle norme tecniche, e non opera invece per le violazioni meramente formali.

Nel caso esaminato l'imputazione riguardava esclusivamente l'omesso deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile. Mancava quindi qualsiasi contestazione relativa alla violazione delle norme tecniche per le costruzioni.

La Cassazione richiama sul punto il principio della necessaria corrispondenza tra fatto contestato, fatto oggetto di condanna e ordine di demolizione. Non basta che il giudice individui, in via incidentale, possibili profili sostanziali se questi non sono entrati formalmente nell'imputazione. In assenza di una contestazione suppletiva, la demolizione non può essere giustificata indirettamente, nemmeno richiamando un possibile pregiudizio per la stabilità dell'immobile.

Parziale difformità o variazione essenziale: perché la qualificazione dell'abuso è decisiva

Il valore della decisione sta nella conferma di un principio spesso sottovalutato nella pratica. La qualificazione dell'abuso edilizio non serve soltanto a individuare la norma violata o la sanzione penale applicabile, ma incide direttamente anche sul regime delle conseguenze ripristinatorie.

La sentenza mostra con particolare evidenza come la stessa opera possa trovarsi all'interno di percorsi sanzionatori profondamente diversi a seconda della qualificazione giuridica attribuita all'intervento. È proprio questo il motivo per cui la distinzione tra variazione essenziale e parziale difformità assume un rilievo che va ben oltre la mera classificazione dell'abuso.

Gli ermellini, pur ritenendo condivisibile l'orientamento che ammette l'ordine di demolizione in presenza di variazione essenziale, rifiutano qualsiasi automatismo. Il punto di partenza resta sempre il fatto accertato nel giudizio. Se il giudice di merito ha qualificato l'intervento come parziale difformità, l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non può essere utilizzato per superare quella qualificazione.

La stessa logica emerge nel passaggio dedicato alla disciplina antisismica. Anche in questo caso la Corte richiama l'esigenza di una rigorosa corrispondenza tra contestazione, accertamento e conseguenze sanzionatorie. L'omesso deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile costituisce una violazione formale e non può trasformarsi, in assenza di una specifica contestazione, in un presupposto per giustificare la demolizione dell'opera.

Per tecnici, professionisti e operatori del contenzioso edilizio il messaggio è particolarmente significativo. La demolizione non rappresenta una conseguenza automatica della condanna per un reato edilizio, ma una misura che può essere disposta soltanto quando la qualificazione dell'abuso e il contenuto dell'imputazione consentono effettivamente di applicarla.

Ordine di demolizione e abuso edilizio: le indicazioni operative della sentenza

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'ordine di demolizione e alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione, lasciando invece ferma la condanna per l'illecito edilizio accertato dal Tribunale.

L’intervento degli ermellini rappresenta una nuova occasione per chiarire il rapporto tra accertamento dell'abuso e conseguenze ripristinatorie. La responsabilità penale e l'ordine di demolizione non viaggiano necessariamente sullo stesso binario e la presenza di una condanna non comporta automaticamente il potere del giudice di imporre la demolizione dell'opera.

Sotto questo profilo, la sentenza richiama l'attenzione sulla necessità di individuare con precisione la natura dell'abuso contestato e i limiti entro cui possono essere esercitati i poteri dell'autorità giudiziaria. È infatti da questa corretta qualificazione che dipende la scelta del regime sanzionatorio applicabile e dell'autorità competente a intervenire.

Il principio che emerge dalla decisione è semplice ma destinato ad avere ricadute operative rilevanti. La demolizione non costituisce una conseguenza automatica della condanna per un reato edilizio, ma una misura che può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore e nel rispetto dei presupposti individuati dall'ordinamento.

FAQ – Ordine di demolizione, parziale difformità e normativa antisismica

La condanna per un reato edilizio comporta sempre l'ordine di demolizione?

No. La sentenza della Corte di Cassazione ricorda che la demolizione non costituisce una conseguenza automatica della condanna per un reato edilizio. Il giudice può disporla soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e in presenza dei relativi presupposti.

Il giudice penale può ordinare la demolizione in caso di parziale difformità dal permesso di costruire?

Secondo la decisione esaminata, una volta che l'intervento è stato qualificato come parziale difformità dal titolo edilizio viene meno il presupposto per applicare l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001. Le conseguenze ripristinatorie restano quindi disciplinate dall'art. 34 del medesimo Testo Unico e rientrano nella competenza dell'amministrazione.

Qual è la differenza tra parziale difformità e variazione essenziale ai fini dell'ordine di demolizione?

La sentenza evidenzia che la qualificazione dell'abuso è decisiva. La variazione essenziale è espressamente richiamata dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, mentre la parziale difformità è disciplinata dall'art. 34. Da questa distinzione dipende anche il diverso regime delle misure ripristinatorie.

La Cassazione ha escluso che l'ordine di demolizione possa essere disposto per le variazioni essenziali?

No. La Corte ha ritenuto condivisibile l'orientamento secondo cui l'ordine di demolizione può essere disposto anche in presenza di una variazione essenziale, poiché tale fattispecie rientra tra quelle richiamate dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Nel caso concreto, tuttavia, il principio non è risultato decisivo perché il Tribunale aveva qualificato l'intervento come parziale difformità.

Il solo omesso deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile può giustificare la demolizione dell'opera?

No. La Corte ha chiarito che l'omesso deposito degli atti progettuali costituisce una violazione formale. L'ordine di demolizione previsto dall'art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 presuppone invece la presenza di violazioni sostanziali della normativa antisismica.

Perché la Cassazione richiama la corrispondenza tra contestazione e ordine di demolizione?

Perché la misura demolitoria deve trovare fondamento nei fatti effettivamente contestati e accertati nel processo. Secondo la Corte, non è possibile giustificare la demolizione sulla base di profili sostanziali che non siano stati formalmente contestati all'imputato.

L'annullamento dell'ordine di demolizione elimina anche la condanna per l'illecito edilizio?

No. Nel caso esaminato la Cassazione ha annullato senza rinvio soltanto la parte della sentenza relativa all'ordine di demolizione e alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione, lasciando ferma la condanna per l'illecito edilizio accertato dal Tribunale.

Qual è il principale insegnamento operativo della sentenza?

La decisione conferma che la qualificazione dell'abuso edilizio incide direttamente anche sul regime delle conseguenze ripristinatorie. Proprio per questo la distinzione tra parziale difformità e variazione essenziale assume un ruolo centrale, perché da essa può dipendere la possibilità di applicare l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 oppure l'operatività del diverso regime disciplinato dall'art. 34.