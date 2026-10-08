Se il giudice penale ordina la demolizione, il Comune può comunque acquisire gratuitamente l'immobile e l'area di sedime? E l'autodemolizione autorizzata dalla Procura può davvero rimettere in discussione l'acquisizione già disposta dal Comune? Demolire dopo l'atto di acquisizione basta a recuperare la proprietà del bene?

La risposta arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7077 del 24 settembre 2026, che chiarisce uno degli aspetti più sottovalutati del doppio binario sugli abusi edilizi, ovvero che ordinanza comunale e ordine di demolizione penale seguono strade separate e soltanto l'inottemperanza alla prima porta all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Chi lascia scadere il termine fissato dal Comune può quindi perdere l'immobile e l'area su cui sorge, anche se poi ottiene dalla Procura l'autorizzazione ad autodemolire, anche se avvia davvero le demolizioni, e anche se il Comune non è mai entrato in possesso dei luoghi.

Eseguire l'ordine penale non cancella l'inadempimento verso il Comune. L'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) collega l'acquisizione alla mancata esecuzione dell'ingiunzione amministrativa nel termine assegnato, e i giudici ne ricavano che le demolizioni successive contano per la sentenza penale ma non eliminano retroattivamente un'inottemperanza già maturata.

Né basta che il Comune abbia lasciato fare, perché non opporsi alle demolizioni non equivale a rinunciare al bene; e neppure servono le trattative avviate con l'amministrazione, se non si sono mai tradotte in un accordo firmato.

Sentenza penale e ordinanza comunale sullo stesso abuso: la vicenda

Tutto comincia con un complesso immobiliare per il quale i proprietari hanno presentato undici domande di condono, tutte respinte. Ai dinieghi è seguita un'ordinanza di demolizione del 2008, divenuta definitiva dopo un lungo contenzioso in cui il Consiglio di Stato ne ha confermato la legittimità nel 2022, mentre una sentenza penale del 2010 aveva a sua volta ordinato la demolizione.

Nell'ottobre 2022 un sopralluogo ha trovato le opere ancora in piedi e a novembre il Comune ha accertato l'inottemperanza, acquisendo gratuitamente opere e area di sedime; il ricorso contro l'acquisizione è stato respinto dal TAR Campania. Solo nel giugno 2023 è stata presentata alla Procura la richiesta di autodemolizione e uno dei proprietari, ottenuta l'autorizzazione, ha avviato i lavori.

In appello si è sostenuto che l'acquisizione fosse incompatibile con l'ordine penale e con le autodemolizioni, che il Comune avrebbe tacitamente consentito, invocando anche una determina comunale del 2018 su un progetto di demolizioni programmate e un difetto di istruttoria.

Art. 31 Testo Unico Edilizia: ordinanza comunale e ordine del giudice penale

Il perimetro normativo della vicenda è segnato dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dedicato agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il Comune ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando già nel provvedimento l'area che verrà acquisita; se la demolizione e il ripristino non avvengono entro novanta giorni dall'ingiunzione, prorogabili fino a duecentoquaranta nei soli casi previsti dalla norma, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale. L'accertamento dell'inottemperanza, notificato all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

Lo stesso articolo disciplina anche l'ordine di demolizione del giudice penale. Il comma 9 prevede infatti che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato dell'art. 44, ordini la demolizione delle opere se ancora non sia stata altrimenti eseguita, per cui sulla medesima opera possono convivere due ordini di demolizione provenienti da autorità diverse.

Ordine di demolizione penale e acquisizione gratuita: perché restano su piani distinti

Il punto fermo da cui partono i giudici è la natura dell'acquisizione gratuita, che Palazzo Spada qualifica come sanzione autonoma rispetto all'abuso originario. Il suo presupposto non è la costruzione dell'opera senza titolo ma la successiva inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di legge; l'effetto acquisitivo si produce ex lege, e il provvedimento comunale che lo dichiara ha natura sostanzialmente ricognitiva e dichiarativa. Nella vicenda era incontestato che l'ordinanza del 2008 non fosse stata eseguita, per cui i presupposti dell'art. 31 risultavano perfezionati.

Il cuore della controversia è però il rapporto tra procedimento amministrativo e ordine di demolizione penale. L'ordinanza del Comune e l'ordine impartito dal giudice penale operano su piani distinti e, pur perseguendo lo stesso obiettivo di ripristino della legalità urbanistica, non conducono alle stesse conseguenze in caso di inottemperanza, perché soltanto l'inottemperanza all'ordinanza comunale produce l'acquisizione al patrimonio del Comune. La tesi secondo cui l'acquisizione sarebbe incompatibile con l'ordine penale non è quindi condivisibile.

Qui, poi, l'acquisizione non ha impedito l'esecuzione dell'ordine penale, perché i proprietari hanno continuato a detenere materialmente il compendio, il Comune non si è immesso nel possesso dell'area e non ha disposto la demolizione d'ufficio. Ne consegue che l'autodemolizione autorizzata dalla Procura poteva essere regolarmente eseguita senza incidere sulla validità e sugli effetti di un'acquisizione già perfezionata.

L'ultimo anello riguarda il valore delle demolizioni eseguite. Esse rilevano soltanto ai fini dell'esecuzione della sentenza penale e dell'eventuale futura attività materiale di ripristino, ma non eliminano retroattivamente l'inottemperanza che aveva già legittimato l'acquisizione comunale. Alla data dell'acquisizione, del resto, non risultava dimostrata alcuna demolizione completa o comunque idonea a integrare l'ottemperanza.

Le altre censure seguono la stessa sorte. Il Comune, non opponendosi alle demolizioni, non ha rinunciato al bene, in mancanza di qualsiasi atto espresso di rinuncia o di un provvedimento capace di rimuovere gli effetti dell'inottemperanza. La determina del 2018 non vale come accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990, perché dagli atti emerge che l'accordo non è mai stato sottoscritto, e in ogni caso, come Palazzo Spada aveva già rilevato sulla stessa vicenda, l'indisponibilità degli interessi pubblici in materia di repressione edilizia esclude che le trattative abbiano effetti impeditivi o fondino un legittimo affidamento.

Infondata anche la censura di difetto di istruttoria, perché il provvedimento poggia sul sopralluogo e sull'accertamento della persistente inottemperanza ed è un atto vincolato e doveroso. Le demolizioni parziali, infine, non provano l'integrale ripristino e restano irrilevanti rispetto all'effetto acquisitivo già maturato, dato che un fabbricato risulta soltanto trasformato in un manufatto comunque privo di titolo e alla data dell'appello restavano diverse opere esterne.

Autodemolizione su ordine penale: cosa deve verificare il tecnico

Sul piano tecnico, chi segue un'autodemolizione autorizzata dalla Procura deve avere presente a quale dei due binari sta dando esecuzione, ed è prudente documentare con rilievi e verbali lo stato dei luoghi prima e dopo ogni fase, perché quelle demolizioni restano rilevanti per l'eventuale futuro ripristino. Sul coordinamento tra i due ordini in fase esecutiva resta utile il caso di chi paga la demolizione quando intervengono sia il Comune sia il giudice penale.

Va però segnalato un limite. La compatibilità tra acquisizione ed esecuzione penale è affermata alla luce di circostanze precise, ovvero la detenzione del compendio rimasta ai proprietari, la mancata immissione in possesso e l'assenza di una demolizione d'ufficio, e la pronuncia non dice che cosa accadrebbe se il Comune avesse già preso possesso dell'area. Sul piano sistematico, anche se la sentenza non lo richiama, il comma 5 dell'art. 31 prevede che l'opera acquisita sia demolita a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che il consiglio comunale dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici o che il Comune ne disponga l'alienazione, ipotesi ammesse solo se l'opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o idrogeologici; in questa prospettiva l'autodemolizione anticipa un ripristino che, fuori da quelle ipotesi, resterebbe a carico dei responsabili. Per chi verifica un immobile prima del rogito, l'acquisizione segue il bene anche dopo la vendita ed è un dato da intercettare per tempo, come approfondito nel volume «Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari».

Ordine penale e ordinanza comunale: cosa resta al proprietario

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR Campania e con essa la legittimità dell'acquisizione gratuita.

A proprietari e tecnici conviene leggere i due ordini di demolizione come due calendari distinti e trattare il termine fissato dal Comune come il vero spartiacque della vicenda. Chi assiste il destinatario di entrambi deve impostare la strategia prima che quel termine scada, perché ciò che si fa dopo, anche con l'autorizzazione della Procura, serve all'esecuzione della sentenza penale ma non riapre la partita amministrativa; e le trattative con il Comune non bastano a frenare il potere sanzionatorio.

La decisione si inserisce nell'orientamento ormai consolidato che legge l'acquisizione come sanzione autonoma, già ribadito da Palazzo Spada sulla demolizione eseguita dopo la scadenza del termine, e lo applica al rapporto con l'ordine penale, sulla scia di quanto già affermato sul doppio binario tra giudizio penale e sanzioni edilizie. I due binari corrono paralleli verso la stessa meta, ma chi perde il treno sul primo non lo riprende correndo sul secondo.

Ordine di demolizione penale e acquisizione gratuita: le domande più frequenti

L'ordine di demolizione del giudice penale impedisce l'acquisizione gratuita al Comune?

No. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7077/2026) ordinanza comunale e ordine penale operano su piani distinti e l'acquisizione consegue soltanto all'inottemperanza all'ordinanza comunale di demolizione.

L'autodemolizione autorizzata dalla Procura dopo l'acquisizione la fa venire meno?

No. Per il Consiglio di Stato l'autodemolizione può essere eseguita senza incidere sulla validità e sugli effetti dell'acquisizione già perfezionata, perché rileva soltanto ai fini dell'esecuzione della sentenza penale e dell'eventuale futura attività materiale di ripristino.

Quando scatta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale?

Quando la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non avvengono entro novanta giorni dall'ingiunzione, termine che il Comune può prorogare con atto motivato fino a duecentoquaranta giorni nei soli casi previsti dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7077/2026) l'effetto acquisitivo si produce ex lege e il provvedimento che lo dichiara ha natura sostanzialmente ricognitiva e dichiarativa.