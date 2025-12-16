È sempre possibile chiedere la sanatoria dopo un’ordinanza di demolizione? Entro quali termini può essere presentata l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia nei casi di assenza di titolo o di totale difformità? L’inerzia del Comune o l’impugnazione degli atti successivi possono davvero “riaprire” i termini ormai scaduti?

Abusi edilizi, ordine di demolizione e sanatoria: la sentenza del Consiglio di Stato

Sono domande che tornano ciclicamente, soprattutto quando ci si confronta con situazioni stratificate nel tempo, ordinanze mai eseguite e procedimenti amministrativi rimasti sospesi per anni. Ha fornito una chiara risposta il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9409 del 1° dicembre 2025, è intervenuto proprio su questo terreno, fornendo una ricostruzione molto netta delle tempistiche entro cui il privato può legittimamente presentare un’istanza di sanatoria dopo aver ricevuto un ordine di demolizione.

La controversia trae origine da una serie di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo su un fabbricato con ampia area pertinenziale, consistenti nella realizzazione di un portico, nello spianamento del terreno per la formazione di uno spiazzo di manovra e nella realizzazione di una strada sterrata con muro di sostegno. Le opere ricadevano in un’area classificata dallo strumento urbanistico come ambito di salvaguardia ambientale, nella quale erano vietate nuove edificazioni e urbanizzazioni, essendo ammessi esclusivamente interventi manutentivi sui manufatti preesistenti.

Nel 2010 il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione (confermata a seguito di riesame), respingendo contestualmente una prima istanza di sanatoria. La legittimità dell’ingiunzione demolitoria e del diniego di sanatoria era stata poi definitivamente confermata dal giudice amministrativo, mentre in sede civile era stata respinta l’opposizione alla sanzione pecuniaria per l’inottemperanza; parallelamente, era intervenuta un’assoluzione in sede penale.

A distanza di oltre dieci anni dall’ordine di demolizione, nel dicembre 2020 la società proprietaria presenta una nuova istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sulla quale si era formato il silenzio rigetto. Nel frattempo, il Comune aveva già adottato il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita delle opere e delle aree di sedime.

Con il ricorso proposto avverso il silenzio, la società aveva sostenuto la sanabilità delle singole opere, prospettandone una diversa qualificazione edilizia e la compatibilità urbanistica. Il TAR ha tuttavia respinto il ricorso, ritenendo:

da un lato, che alla data di presentazione dell’istanza la società non fosse più legittimata a chiedere la sanatoria, essendo già intervenuta l’acquisizione al patrimonio comunale;

dall’altro, che le opere fossero comunque sostanzialmente incompatibili con la disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione, come già accertato con pronunce passate in giudicato.

Su tali presupposti, il Tribunale ha confermato la legittimità del silenzio rigetto, escludendo ogni rilevanza della pendenza di ulteriori giudizi sull’acquisizione in assenza di una sospensione cautelare, determinando così la proposizione dell’appello al Consiglio di Stato.