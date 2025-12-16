Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la decisione e i principi espressi dal Consiglio di Stato è utile, come sempre, circoscrivere il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, si fonda su una lettura coordinata degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001.

L’art. 31 del Testo Unico Edilizia disciplina il procedimento sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi più gravi, ossia agli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

A seguito dell’accertamento dell’abuso, il Comune ingiunge al proprietario e al responsabile la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, indicando già nell’ordinanza l’area destinata all’eventuale acquisizione gratuita. Con tale atto si apre una fase intermedia di 90 giorni, entro la quale il destinatario può ottemperare all’ordine oppure presentare un’istanza di accertamento di conformità.

Il termine di 90 giorni ha natura perentoria ed è prorogabile solo nei casi tassativi previsti dalla legge, fino a un massimo di 240 giorni (possibilità prevista dal Salva Casa). Decorso inutilmente tale termine, l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale si produce automaticamente, senza che sia necessaria l’adozione di ulteriori atti costitutivi. L’accertamento dell’inottemperanza ha funzione meramente ricognitiva e consente l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.

All’effetto ablatorio si affianca una sanzione pecuniaria aggiuntiva, di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro. Una volta acquisita, l’opera deve essere demolita a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che il Consiglio comunale, in presenza di prevalenti interessi pubblici e in assenza di contrasti con interessi urbanistici, paesaggistici o ambientali, ne disponga la conservazione o l’alienazione, subordinata alla rimozione delle opere abusive.

Il procedimento presenta regole specifiche in caso di vincoli di inedificabilità e si coordina con il piano penale, prevedendo l’ordine di demolizione anche da parte del giudice in caso di condanna.

Nel complesso, l’art. 31 configura un meccanismo repressivo rigido e scandito da termini invalicabili, nel quale il decorso del tempo segna il passaggio definitivo dalla fase ripristinatoria alla sanzione ablatoria, con effetti preclusivi anche rispetto alla sanatoria.

L’art. 36, nella versione applicabile ratione temporis, consente la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità “fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 31, comma 3”. Per gli interventi sine titulo, quindi, il riferimento temporale è uno solo: quello fissato con l’ingiunzione a demolire.