I principi espressi dalla sentenza

Alla luce del delineato quadro normativo, il Consiglio di Stato non poteva che confermare la decisione di primo grado. Il cuore della decisione ruota attorno a tre considerazioni centrali.

In primo luogo, l’ordine di demolizione apre una fase “intermedia” ben delimitata nel tempo, pari a 90 giorni, durante la quale il destinatario può scegliere se ottemperare spontaneamente oppure presentare un’istanza di accertamento di conformità. Questo termine, oggi prorogabile solo nei casi tassativi introdotti dal decreto “Salva Casa”, rappresenta l’unico spazio temporale utile per attivare la sanatoria ordinaria.

In secondo luogo, il Collegio ribadisce la perentorietà del termine: allo spirare dei 90 giorni (o del termine prorogato), l’effetto acquisitivo del bene al patrimonio comunale si produce ipso iure. Da quel momento, il privato perde non solo la disponibilità giuridica dell’immobile, ma anche la legittimazione a presentare l’istanza di sanatoria.

Infine, viene esclusa qualsiasi rilevanza sia dell’inerzia successiva del Comune sia dell’eventuale impugnazione degli atti. Né la mancata tempestiva adozione dell’atto ricognitivo di inottemperanza, né la contestazione giudiziale dell’acquisizione possono retroagire e “riaprire” un termine ormai scaduto.