Ordine di demolizione e sanatoria edilizia: quando l’istanza non è più possibile

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9409/2025) chiarisce i termini entro i quali inviare istanza di accertamento di conformità a seguito di ordine di demolizione

di Redazione tecnica - 16/12/2025

Analisi tecnica: il tempo come elemento decisivo

Dal punto di vista operativo, la sentenza del Consiglio di Stato conferma che in edilizia il tempo è un elemento strutturale del procedimento repressivo, non una variabile elastica.

Una volta decorso il termine assegnato con l’ordinanza di demolizione, il privato non può più intervenire sull’abuso, né demolendo, né modificando, né tantomeno chiedendo la sanatoria. L’atto comunale che accerta l’inottemperanza ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva: fotografa una situazione giuridica già consolidata per effetto del decorso del termine.

Anche sul piano processuale, il Consiglio di Stato esclude che l’impugnazione dell’acquisizione possa produrre effetti sospensivi o ripristinatori. L’eventuale annullamento dell’atto per vizi propri non fa rivivere una facoltà ormai definitivamente perduta, perché non può retroagire alla fase anteriore alla scadenza dei 90 giorni.

INDICE

1
Ordine di demolizione e sanatoria edilizia: quando l’istanza non è più possibile
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dalla sentenza
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
