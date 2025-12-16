Conclusioni operative

Concludendo, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato della legittimità del diniego di sanatoria. Dal punto di vista pratico, questa nuova pronuncia conferma alcuni elementi chiave che riguardano il procedimento di repressione degli abusi edilizi e la loro possibile sanatoria:

l’istanza di sanatoria ordinaria ex art. 36 può essere presentata solo entro il termine assegnato con l’ordine di demolizione;

il termine di 90 giorni ha natura perentoria e non è influenzato dall’inerzia successiva del Comune;

decorso il termine, l’acquisizione del bene si produce automaticamente e preclude ogni possibilità di regolarizzazione;

né l’impugnazione degli atti, né la tardiva adozione dell’accertamento di inottemperanza consentono una rimessione in termini.

Una lettura rigorosa, ma coerente con la struttura del Testo Unico Edilizia, che richiama i tecnici a una valutazione tempestiva e consapevole delle strategie difensive, soprattutto quando si riceve un’ordinanza di demolizione. In questi casi, il fattore tempo non è un dettaglio procedurale, ma l’elemento che decide definitivamente il destino dell’intervento edilizio.