Ristrutturazione abusiva in zona A, prima di ordinare la demolizione il Comune deve chiedere il parere della Soprintendenza? E se il Comune ha solo inviato gli atti alla Soprintendenza, l’ordine resta valido? Ho modificato le opere con il condono in corso, rischio la demolizione?

A questi interrogativi risponde il TAR Lazio con la sentenza n. 17308 del 2 novembre 2026, nata da una ristrutturazione abusiva in zona A e costruita attorno a due temi che proprietari e uffici tecnici danno spesso per scontati, il parere vincolante della Soprintendenza e la tenuta di una domanda di condono ancora aperta.

Sono temi che pesano su chi possiede un immobile in un centro storico e riceve un ordine di demolizione, ma anche su chi, negli uffici comunali, quell’ordine deve firmarlo. Da un lato c’è da capire che cosa debba contenere il passaggio tra Comune e Soprintendenza, dall’altro fino a che punto una pratica di condono non ancora definita copra opere su cui, nel frattempo, si è rimesso mano.

Si tratta di distinzioni sottili solo in apparenza, perché da esse dipende se l’ordine può essere contestato con successo e che cosa resta in piedi, per il privato come per il Comune, una volta letta la sentenza fino in fondo.

Ristrutturazione abusiva in zona A vincolata: la vicenda

Tutto è cominciato quando il Comune ha ingiunto ai ricorrenti, una persona fisica e una società, di demolire entro 30 giorni alcune opere ritenute abusive e di pagare una sanzione di 15.000 euro, in un immobile che ricade in zona A ed è sottoposto a dichiarazione di notevole interesse pubblico e a vincolo paesaggistico.

Le contestazioni riguardavano opere difformi da tre domande di condono e prive di autorizzazione paesaggistica, ampliamenti ottenuti cambiando in residenziale la destinazione di superfici prima escluse dalla superficie utile lorda, come una soffitta e una terrazza a livello, e un soppalco con l’apertura di un vano porta su muratura portante.

I ricorrenti, che qualificavano gli interventi sulle opere in attesa di condono come riparazioni di coperture e sostituzioni di infissi ammalorati, contestavano anzitutto che il Comune non avesse mai chiesto il parere vincolante, per cui non poteva invocare il silenzio di novanta giorni, né poteva bastare il riscontro della Soprintendenza sulle autorizzazioni paesaggistiche. Sostenevano inoltre che il Comune non potesse sanzionare opere con domande di condono ancora da definire e che la sanzione si fondasse su una disposizione comunale che sarebbe stata annullata, senza criteri motivati nella scelta dell’importo entro la forbice di legge tra 2.500 e 25.000 euro. Nel corso del giudizio hanno poi documentato la definizione di due delle tre pratiche di condono.

Sanzioni per abusi in zona A e condono pendente: cosa dice la legge

Il perimetro normativo della vicenda è segnato dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, dedicato alle ristrutturazioni edilizie eseguite senza permesso di costruire o in totale difformità, comprese quelle realizzabili con SCIA alternativa al permesso. La regola è la rimozione o la demolizione delle opere entro il termine fissato dal Comune, e lo stesso articolo disciplina i casi in cui al ripristino si sostituisce o si affianca una sanzione pecuniaria.

Per gli immobili compresi nelle zone omogenee A del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, cioè le parti dell’abitato di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, il comma 4 aggiunge un passaggio che vale anche per gli edifici non vincolati. Il dirigente deve chiedere all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali e ambientali un apposito parere vincolante sulla scelta tra restituzione in pristino e sanzione pecuniaria, e può decidere da solo soltanto se il parere non arriva entro novanta giorni dalla richiesta. A questa disposizione la sentenza affianca la corrispondente disciplina regionale.

Sul versante del condono, l’art. 38 della Legge n. 47/1985 stabilisce che la presentazione della domanda entro il termine perentorio, accompagnata dall’attestazione del versamento dell’oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. La regola vale anche per il secondo e il terzo condono, che richiamano la disciplina della Legge n. 47/1985 attraverso l’art. 39 della Legge n. 724/1994 e l’art. 32 del Decreto-Legge n. 269/2003, ed è un tema già affrontato su LavoriPubblici.it a proposito dell’ordine di demolizione adottato mentre pende la domanda di condono.

Parere della Soprintendenza e condono in corso: come ragionano i giudici

Il punto di partenza è la qualificazione delle opere, che il TAR riconduce a ristrutturazioni edilizie eseguite senza titolo su un immobile in zona A, con la conseguenza che si applica il comma 4 dell’art. 33. Di quella fattispecie sanzionatoria il parere è, per i giudici, elemento costitutivo, un atto che la legge qualifica come vincolante e da cui il Comune può prescindere soltanto se non viene reso entro novanta giorni dalla richiesta.

Nella vicenda il Comune si è limitato a inviare alla Soprintendenza l’accertamento tecnico, senza chiedere alcun parere ai sensi dell’art. 33. Non a caso, osserva il TAR, la Soprintendenza ha risposto soltanto sull’esistenza di autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, senza prendere posizione sul tipo di sanzione applicabile. L’adempimento risulta quindi omesso per tabulas, e il vizio basta da solo a travolgere entrambe le sanzioni, compresa quella pecuniaria, il cui importo era contestato anche con il terzo motivo, senza che il TAR entri nel merito di quelle censure.

Il motivo sul condono, però, non può essere assorbito. Lo impediscono, spiegano i giudici richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 5/2015), il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il dovere di pronunciarsi sull’intera domanda.

Esaminato nel merito, quel motivo è infondato. Dall’accertamento tecnico emerge con evidenza che le opere oggetto di condono hanno assunto una consistenza significativamente diversa da quella che avevano al momento delle domande. Gli interventi successivi, valutati in modo unitario secondo un costante orientamento giurisprudenziale che il TAR richiama con il Consiglio di Stato (sentenza n. 1730/2026), non sono quindi manutenzione dell’esistente ma trasformazione sostanziale di abusi già oggetto di istanza di sanatoria straordinaria, e per questo non beneficiano dell’effetto sospensivo delle sanzioni ripristinatorie previsto dall’art. 38 della Legge n. 47/1985, come ricorda anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 860/2026).

Lavori su opere con condono in corso: quando la manutenzione diventa trasformazione

Sul piano costruttivo il raffronto che la sentenza ricava dall’accertamento tecnico è eloquente. Una veranda ha perso gli infissi in vetro, sostituiti da pannellature in cartongesso, una tettoia è stata rimossa e in parte rimpiazzata da altri interventi, mentre una veranda chiusa e l’ampliamento di un vano preesistente sono stati ulteriormente ampliati, per cui nessuna delle tre opere è rimasta quella che esisteva quando le domande sono state presentate.

Anche se la pronuncia non lo richiama, sul piano sistematico il criterio trova riscontro nella struttura stessa del condono. Nel primo condono, per fare un esempio, l’art. 35 della Legge n. 47/1985 chiede di allegare alla domanda la descrizione delle opere e una documentazione fotografica dello stato dei lavori, e disciplina come unico intervento successivo il completamento delle opere, a determinate condizioni e previa notifica al Comune. La domanda, in sostanza, fotografa l’opera nello stato in cui si trova quando viene presentata, e ciò che se ne discosta resta fuori dalla sua copertura.

È una linea che LavoriPubblici.it ha seguito in più occasioni, ricordando che il condono si riferisce alla consistenza edilizia esistente al momento della domanda, che l’ampliamento eseguito dopo la domanda non è un completamento ammesso e che la sola domanda non rende l’immobile provvisoriamente legittimo. Non ogni lavoro, però, resta precluso, perché la giurisprudenza ha ritenuto possibili, in attesa del condono, gli interventi di conservazione che non cambiano l’identità del manufatto, e la vicenda decisa dal TAR si colloca oltre quel confine. La pronuncia non dice nulla, invece, sugli effetti della definizione di due pratiche sopravvenuta in giudizio.

Ordine di demolizione in zona A: cosa cambia per Comuni e proprietari

In conclusione, il TAR Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato l’ingiunzione a demolire insieme alla sanzione in denaro, facendo salve, ai fini dell’effetto conformativo, le precisazioni sul condono.

Agli uffici tecnici la pronuncia impone una postura di metodo, perché la richiesta di parere va formulata in modo espresso sull’alternativa fra ripristino e sanzione pecuniaria e deve risultare dagli atti del procedimento.

Per i proprietari l’annullamento non chiude la partita, perché il Comune potrà prevedibilmente rinnovare il procedimento acquisendo il parere e, per effetto delle precisazioni del TAR, le domande di condono non faranno da schermo alle opere trasformate dopo la loro presentazione. Il rilievo pesa anche nelle compravendite, quando un condono pendente viene presentato come garanzia senza verificare che l’opera sia ancora quella descritta nella domanda, un problema che, come si argomenta nel volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari, emerge spesso dopo il rogito, quando non è più possibile rimediare in via bonaria.

Sul condono la sentenza si muove nel solco della lettura unitaria degli interventi sullo stesso immobile, applicata dal Consiglio di Stato anche in tema di sanatoria e doppia conformità, e restituisce un’immagine simmetrica, quella di un Comune che non può saltare il parere e di un privato che non può contare su una domanda di sanatoria superata dalle sue stesse opere.

Parere della Soprintendenza e condono in zona A: le domande più frequenti

Il Comune può ordinare la demolizione di una ristrutturazione abusiva in zona A senza il parere della Soprintendenza?

Di regola no. Per le ristrutturazioni eseguite senza permesso di costruire, senza SCIA alternativa o in totale difformità su immobili in zona A, anche non vincolati, l’art. 33, commi 4 e 6-bis, del d.P.R. n. 380/2001 impone di chiedere all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali e ambientali un parere vincolante sulla scelta tra restituzione in pristino e sanzione pecuniaria, e il Comune può procedere da solo soltanto se il parere non arriva entro novanta giorni dalla richiesta. Secondo il TAR Lazio (sentenza n. 17308/2026), se il parere non è stato richiesto sono illegittimi sia l’ordine di demolizione sia la sanzione pecuniaria.

Trasmettere alla Soprintendenza l’accertamento degli abusi equivale a chiedere il parere?

No, se alla trasmissione non si accompagna una richiesta espressa di parere sulla sanzione. Per il TAR Lazio (sentenza n. 17308/2026) in quel caso l’adempimento risulta omesso, come conferma il fatto che la Soprintendenza si sia espressa soltanto sull’esistenza o meno di autorizzazioni paesaggistiche, senza prendere posizione sul tipo di sanzione.

La domanda di condono sospende sempre la demolizione?

No. L’art. 38 della Legge n. 47/1985, richiamato anche dai condoni successivi, sospende il procedimento per le sanzioni amministrative quando la domanda è presentata entro il termine perentorio con il versamento dell’oblazione, e la sospensione riguarda le opere indicate nella domanda. Per il TAR Lazio (sentenza n. 17308/2026) non opera se gli interventi eseguiti dopo la domanda, valutati nel loro insieme, hanno trasformato in modo sostanziale quelle opere, con ampliamenti, rimozioni o sostituzioni.