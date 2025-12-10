Analisi tecnica

La sentenza assume un valore particolarmente significativo nell’ecosistema del nuovo Codice. L’accesso reciproco tra i primi cinque classificati è un istituto pensato per rafforzare la contendibilità della gara, prevenire asimmetrie informative e ridurre il contenzioso. Se l’oscuramento divenisse uno strumento eccessivamente agevole, tale meccanismo risulterebbe inefficace.

Il Consiglio di Stato riafferma che la trasparenza è la condizione minima per verificare la correttezza dell’aggiudicazione. La riservatezza può intervenire solo quando l’informazione:

ha un valore competitivo effettivo;

è stata protetta in modo adeguato;

può essere riutilizzata in altri contesti di mercato;

la sua divulgazione altererebbe in modo indebito la concorrenza.

Quel che emerge è la necessità, per gli operatori, di non confondere originalità dell’offerta con segreto tecnico: non ogni personalizzazione costituisce know-how tutelabile. La soglia è più alta e richiede un quid pluris specialistico.