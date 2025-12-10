deas Gestione completa successioni e volture catastali
Accesso agli atti e segreti tecnici: il Consiglio di Stato ribadisce i confini della riservatezza

Con la sentenza n. 8231/2025, Palazzo Spada ricorda cosa può essere davvero considerato segreto tecnico o commerciale e quali limiti incontra la riservatezza alla luce degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023

di Redazione tecnica - 10/12/2025

Analisi tecnica

La sentenza assume un valore particolarmente significativo nell’ecosistema del nuovo Codice. L’accesso reciproco tra i primi cinque classificati è un istituto pensato per rafforzare la contendibilità della gara, prevenire asimmetrie informative e ridurre il contenzioso. Se l’oscuramento divenisse uno strumento eccessivamente agevole, tale meccanismo risulterebbe inefficace.

Il Consiglio di Stato riafferma che la trasparenza è la condizione minima per verificare la correttezza dell’aggiudicazione. La riservatezza può intervenire solo quando l’informazione:

  • ha un valore competitivo effettivo;
  • è stata protetta in modo adeguato;
  • può essere riutilizzata in altri contesti di mercato;
  • la sua divulgazione altererebbe in modo indebito la concorrenza.

Quel che emerge è la necessità, per gli operatori, di non confondere originalità dell’offerta con segreto tecnico: non ogni personalizzazione costituisce know-how tutelabile. La soglia è più alta e richiede un quid pluris specialistico.

