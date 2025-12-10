sed edilizia espositori
Accesso agli atti e segreti tecnici: il Consiglio di Stato ribadisce i confini della riservatezza

Con la sentenza n. 8231/2025, Palazzo Spada ricorda cosa può essere davvero considerato segreto tecnico o commerciale e quali limiti incontra la riservatezza alla luce degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023

di Redazione tecnica - 10/12/2025

Conclusioni 

L’appello è stato accolto, confermando pienamente la legittimità dell’ostensione dell’offerta tecnica, nei limiti individuati dalla stazione appaltante.

Sul piano operativo, la sentenza chiarisce che l’oscuramento richiede una motivazione concreta, non generica, oltre che la dimostrazione della sussistenza del segreto tecnica, senza che la SA debba compiere ricostruzioni sostitutive.

La trasparenza documentale, anche nel caso dell'offerta, rimane il principio prevalente, derogabile da parte della SA solo in presenza di reali e comprovate esigenze espresse dagli operatori in materia di riservatezza e tutela del know-how d’impresa.

Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Accesso agli atti

Documenti Allegati

INDICE

1
2
Quadro normativo: un equilibrio tra trasparenza e tutela
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni
