Accesso agli atti e segreti tecnici: il Consiglio di Stato ribadisce i confini della riservatezza
Con la sentenza n. 8231/2025, Palazzo Spada ricorda cosa può essere davvero considerato segreto tecnico o commerciale e quali limiti incontra la riservatezza alla luce degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023
Conclusioni
L’appello è stato accolto, confermando pienamente la legittimità dell’ostensione dell’offerta tecnica, nei limiti individuati dalla stazione appaltante.
Sul piano operativo, la sentenza chiarisce che l’oscuramento richiede una motivazione concreta, non generica, oltre che la dimostrazione della sussistenza del segreto tecnica, senza che la SA debba compiere ricostruzioni sostitutive.
La trasparenza documentale, anche nel caso dell'offerta, rimane il principio prevalente, derogabile da parte della SA solo in presenza di reali e comprovate esigenze espresse dagli operatori in materia di riservatezza e tutela del know-how d’impresa.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO