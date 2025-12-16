Le criticità restano sulla fase esecutiva

Accanto ai segnali di ripresa, l’OICE evidenzia come permangano nodi strutturali irrisolti, soprattutto nella fase di esecuzione dei contratti.

L'associazione richiama criticità ormai ricorrenti: requisiti di partecipazione restrittivi, basi d’asta non correttamente determinate, richieste di ribasso sull’intero compenso, condizioni di pagamento inadeguate e persino richieste di prestazioni gratuite, in contrasto con i principi del Codice dei contratti.

Sul punto, Lupoi ha precisato che “è necessario poter disporre al più presto del bando-tipo dell’ANAC e di un contratto-tipo che riequilibri i rapporti fra stazione appaltante e operatore economico. Le direttive UE non possono più trascurare la fase di esecuzione del contratto, perché è in questa fase che si frappongono gli ostacoli più rilevanti per un mercato europeo veramente integrato e concorrenziale”.