Gare di ingegneria e architettura: l’Osservatorio OICE conferma la ripresa nel 2025

Il report di novembre fotografa un’inversione strutturale rispetto al 2024, con valori in crescita e un peso sempre più rilevante delle gare sopra soglia UE

di Redazione tecnica - 16/12/2025

Un mercato in ripresa, ma ancora da consolidare

Nel complesso, l’Osservatorio di novembre restituisce l’immagine di un mercato che ha imboccato una traiettoria di recupero solida nei valori, ma ancora fragile sul piano dell’equilibrio contrattuale e della qualità delle regole di gara.

Per i professionisti e le società di ingegneria e architettura, la crescita delle opportunità si accompagna a una maggiore complessità gestionale, soprattutto nelle procedure sopra soglia e negli accordi quadro.

La sfida dei prossimi mesi non sarà solo mantenere i volumi raggiunti, ma trasformare questa ripresa in un mercato più stabile, trasparente e realmente sostenibile anche nella fase esecutiva.

LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Servizi di ingegneria e architettura OICE Codice Appalti 2023

