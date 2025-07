Osservatorio RUP 2025: le criticità e i fabbisogni formativi emersi dall’indagine nazionale

Quali ostacoli incontra il RUP nelle diverse fasi del ciclo dell’appalto? Quanto pesa il digital divide nelle stazioni appaltanti? E quali sono oggi le priorità formative del Responsabile Unico del Progetto?

A due anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e a sei mesi dal correttivo (d.lgs. n. 209/2024), il Rapporto Osservatorio RUP 2025 fotografa con chiarezza lo stato dell’arte di una figura professionale sempre più centrale nella gestione delle commesse pubbliche.

Osservatorio RUP 2025: l'evoluzione del Responsabile Unico in Project Manager

​Il RUP – oggi “Responsabile Unico del Progetto” – non è più solo un funzionario procedurale: è un vero e proprio project manager incaricato di garantire il raggiungimento dei risultati, la qualità tecnica, la sostenibilità giuridica e la compatibilità economica dell’intervento.

Il principio del risultato, cardine metodologico del nuovo Codice, si traduce nella necessità di presidiare, supervisionare e guidare tutte le fasi della commessa pubblica, dalla programmazione all’esecuzione. Un compito che richiede non solo competenze tecniche e giuridiche, ma anche capacità gestionali, relazionali e digitali, in uno scenario in cui il RUP può e deve avvalersi di figure di supporto e di responsabili operativi di fase.

Il contesto europeo, del resto, va nella stessa direzione: la Raccomandazione (UE) 2017/1805 spinge gli Stati membri a costruire un’architettura stabile e strutturata per la professionalizzazione del personale coinvolto negli appalti pubblici, riconoscendo nelle competenze la leva strategica per l’efficacia e la trasparenza delle procedure.

Un ruolo complesso che richiede competenze integrate e un supporto costante, sia in termini di formazione che di organizzazione. Ed è proprio su questi due fronti che si concentra l’indagine condotta dal MIT con la collaborazione di ANAC, IFEL, SNA, ITACA e CONSIP, su un campione nazionale di oltre 6.300 RUP, attivi in ogni tipologia di stazione appaltante.

Alla centralità del RUP si affianca un’ulteriore priorità istituzionale: la digitalizzazione integrale del ciclo dei contratti, perseguita anche attraverso strumenti operativi come l’Hub Contratti Pubblici, sviluppato in sinergia con IFEL, Invitalia e ITACA. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la qualità della spesa e ridurre i tempi di attuazione degli investimenti.