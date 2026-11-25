La stazione appaltante deve pagare direttamente il subappaltatore quando è una microimpresa o una piccola impresa? Nel Codice dei contratti la parola subcontraente comprende anche chi ha firmato un subappalto? O il subappaltatore incassa dalla stazione appaltante solo se l'appaltatore non paga?

Nell'elencare i casi di pagamento diretto, l'art. 119, comma 11, del Codice dei contratti usa il termine subcontraente là dove il previgente art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 parlava di subappaltatore. Il dubbio è arrivato al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che con il parere n. 4736 del 23 novembre 2026 è stato chiamato a stabilire se il passaggio da subappaltatore a subcontraente abbia ristretto per i subappaltatori il perimetro del pagamento diretto oppure se il nuovo termine li ricomprenda insieme ai titolari di sub-contratti.

Per una microimpresa che lavora in subappalto in una commessa pubblica la differenza tra le due letture pesa sui tempi di incasso e sul rischio di restare esposta ai ritardi dell'appaltatore. La stessa incertezza ricade sul responsabile unico del progetto (RUP), che al momento di pagare deve sapere se il corrispettivo va all'appaltatore o direttamente a chi ha eseguito le prestazioni.

Pagamento diretto ai subappaltatori nel nuovo Codice: il quesito al MIT

Il quesito è partito da un confronto testuale tra i due Codici. Il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 105, comma 13, prevedeva il pagamento diretto al subappaltatore nelle ipotesi della lettera a), riferita al subappaltatore o al cottimista, e della lettera c), su richiesta del subappaltatore, mentre l'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 utilizza nelle stesse due lettere il termine subcontraente.

Chi ha posto il quesito, tenuto conto che il subappalto è un istituto diverso dal subcontratto, ha chiesto come vada interpretata la nuova formulazione e ha prospettato due letture. Nella prima il legislatore, scrivendo subcontraente, avrebbe inteso comprendere in modo generico sia i subappaltatori sia i titolari di subcontratti. Nella seconda il pagamento diretto al subappaltatore resterebbe consentito soltanto in caso di inadempimento dell'appaltatore, cioè nell'ipotesi della lettera b).

Subappalto e sub-contratti nell'art. 119 del Codice dei contratti: il quadro normativo

Per comprendere la posizione del MIT occorre partire dalla distinzione che l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 traccia al comma 2. Il subappalto è il contratto con cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. È comunque subappalto di lavori, oltre le soglie fissate dalla norma, ogni contratto che richiede l'impiego di manodopera, come le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

Accanto al subappalto, lo stesso comma 2 colloca i sub-contratti che non sono subappalti, per i quali l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il subappalto richiede invece l'autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni del comma 4.

Il comma 11 dispone che «La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite». I casi sono tre, ovvero quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore e su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Al pagamento diretto si lega la responsabilità solidale disciplinata dal comma 6. L'aggiudicatario risponde in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ma nelle ipotesi del comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato da questa responsabilità.

Subcontraente e subappaltatore secondo il MIT: i principi espressi nel parere

Il Ministero si sofferma sulla seconda parte dell'art. 119, comma 11, l'elenco dei casi in cui la stazione appaltante paga direttamente, e osserva che lì la norma usa il termine subcontraente come espressione generale, che ricomprende sia i soggetti che hanno concluso con l'appaltatore contratti di subappalto sia quelli che hanno concluso subcontratti.

Una lettura diversa, come quella, prospettata nel quesito, che limiterebbe il pagamento diretto del subappaltatore all'inadempimento dell'appaltatore, sarebbe per il MIT contraria alla ratio legis, cioè all'esigenza di consentire a chi prende parte alla relazione dell'appalto di avere tutele di pagamento.

Pagamento diretto al subappaltatore micro o piccola impresa: cosa deve verificare il RUP

Sul piano operativo la lettura ministeriale, che si affianca a quella del parere n. 3538/2025 sul carattere alternativo delle tre ipotesi di pagamento diretto, incide subito sulla gestione dei pagamenti, perché la lettera a) del comma 11 è formulata come un obbligo per la stazione appaltante. Se il subappaltatore autorizzato è una microimpresa o una piccola impresa, le prestazioni che esegue gli vanno pagate direttamente, come al titolare di un sub-contratto comunicato delle stesse dimensioni. Fa eccezione la rinuncia al pagamento diretto, che il MIT ha ammesso in un precedente parere se manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione della stazione appaltante. Conviene quindi che il RUP conosca la dimensione dell'impresa, e l'eventuale rinuncia, già quando autorizza il subappalto, così da impostare per tempo i flussi di pagamento.

La lettera c) richiede invece due condizioni, la richiesta del subcontraente e la compatibilità con la natura del contratto. Con la lettura del MIT può avvalersene anche il subappaltatore che non è micro o piccola impresa, mentre la seconda condizione, su cui il parere non si sofferma, resta da valutare alla stazione appaltante. Quanto alle verifiche contributive del comma 7, il MIT ha già precisato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) va acquisito per i subappaltatori effettivi beneficiari dei pagamenti.

Anche se il parere non lo affronta, sul piano sistematico la soluzione trova un riscontro nel comma 6. La solidarietà retributiva e contributiva riguarda il rapporto tra aggiudicatario e subappaltatore, e la liberazione dell'appaltatore è prevista proprio per le ipotesi delle lettere a) e c). Se il termine subcontraente escludesse i subappaltatori, quella liberazione rischierebbe di restare senza un rapporto di subappalto a cui applicarsi.

Il parere non rileva, infine, un difetto di coordinamento che non cambia il senso della norma. Il comma 11 rinvia ancora al «quinto periodo del comma 2», ma i due periodi sulle piccole e medie imprese inseriti dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti) hanno spostato al settimo la disciplina dei sub-contratti comunicati.

Pagamento diretto ai subappaltatori dopo il parere MIT n. 4736/2026: le conclusioni operative

In conclusione, il MIT ha ritenuto che il subcontraente dell'art. 119, comma 11, comprenda sia il subappaltatore sia il titolare di un sub-contratto, con la conseguenza che anche il subappaltatore rientra in tutte e tre le ipotesi di pagamento diretto previste dalla norma, alle condizioni che ciascuna richiede.

Ciò significa che le stazioni appaltanti, nel regolare i pagamenti in contratto e nell'autorizzare i subappalti, dovrebbero applicare ai subappaltatori anche le ipotesi della dimensione d'impresa e della richiesta, senza confinarli al pagamento diretto per inadempimento. D'altro canto, l'appaltatore che affida parte del contratto a una microimpresa o a una piccola impresa deve mettere in conto che il relativo corrispettivo passerà, salvo rinuncia, direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore.

Messa accanto all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, che nominava espressamente il subappaltatore nelle stesse ipotesi, la soluzione si pone in continuità con il regime previgente, secondo un raffronto che il parere non compie e che aiuta comunque a misurarne la portata. Per chi esegue in subappalto il passaggio al nuovo Codice non riduce dunque le tutele di pagamento, con un criterio che guarda a chi prende parte all'appalto più che al tipo di contratto che lo lega all'appaltatore.

Pagamento diretto al subappaltatore: le domande più frequenti

Quando la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore?

L'art. 119, comma 11, del Codice dei contratti prevede tre ipotesi alternative di pagamento diretto, quando il subcontraente è una micro o piccola impresa, quando l'appaltatore è inadempiente e su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. Per il MIT (parere n. 4736/2026) riguardano anche il subappaltatore, che nel primo caso può rinunciarvi a determinate condizioni.

Il subappaltatore che non è una micro o piccola impresa può chiedere il pagamento diretto?

Sì, se ricorrono due condizioni. L'art. 119, comma 11, lettera c), ammette il pagamento diretto su richiesta del subcontraente quando la natura del contratto lo consente, e secondo il Supporto Giuridico del MIT (parere n. 4736/2026) il termine subcontraente comprende anche chi ha concluso con l'appaltatore un contratto di subappalto.

Con il pagamento diretto l'appaltatore resta responsabile in solido per retribuzioni e contributi?

Dipende dall'ipotesi. Quando il pagamento diretto avviene perché il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa, oppure su sua richiesta, l'art. 119, comma 6, libera l'appaltatore dalla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi prevista dallo stesso comma. La liberazione non opera in caso di inadempimento dell'appaltatore e non tocca le altre responsabilità previste dall'art. 119.