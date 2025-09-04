Pagamento diretto ai subappaltatori: interviene il MIT

Quando la stazione appaltante può (o deve) pagare direttamente il subappaltatore o il subcontraente? Le diverse ipotesi previste dal Codice dei contratti (art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023) vanno lette in modo cumulativo oppure basta che se ne verifichi una? E come si regolano responsabilità solidale, contabilità e flussi di pagamento lungo la filiera?

Pagamento diretto ai subappaltatori: nuovo parere del MIT

Sono queste, in sintesi, le domande poste al Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con il parere n. 3538 del 23 giugno 2025 fornisce un chiarimento importante in merito al pagamento diretto del subappaltatore e del titolare di sub-contratti non costituenti subappalto.

Il pagamento diretto è una leva che incide su tempi, tutela della filiera e gestione del rischio in esecuzione. Con il nuovo Codice – in continuità con il “vecchio” D.Lgs. n. 50/2016 – il legislatore ne ha confermato l’impianto; in pratica, però, molti RUP e DEC si interrogano sulle condizioni applicative. Il parere MIT interviene proprio qui, offrendo un criterio chiaro, utile sia in fase di scrittura della lex specialis sia nella gestione dei SAL.

Entrando nel merito, il quesito al Ministero è: “L’art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023 si applica anche quando ricorra uno soltanto dei tre casi previsti?”