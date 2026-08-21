Ogni grande progetto nasce molto prima della sua realizzazione. Vale per una strada, un ponte o un’opera di rigenerazione urbana, ma vale anche per una regata d’altura come la Palermo-Montecarlo che quest’anno giunge alla XXI edizione.

Da ingegnere, guardo questa competizione non soltanto come un evento sportivo di prestigio, ma come un esempio concreto di metodo progettuale, nel quale competenza, pianificazione e capacità di adattamento fanno la differenza.

Dalla regata alla progettazione: cinque principi per l’ingegneria

La prima lezione riguarda la progettazione. Nessuna imbarcazione affronta centinaia di miglia senza un’attenta fase di studio. La Direttiva 2013/53/UE ha rafforzato il principio secondo cui le imbarcazioni da diporto devono rispondere a rigorosi requisiti di progettazione, costruzione, sicurezza e tutela dell’ambiente. È la dimostrazione che innovazione e qualità nascono sempre da regole tecniche solide.

La seconda riguarda la sostenibilità. Il mare insegna il rispetto degli equilibri naturali e questa cultura dovrebbe guidare anche la progettazione delle nostre città. È la stessa visione che ispira il concetto di infrastrutture capaci di dialogare con l’ambiente attraverso sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS), materiali innovativi e soluzioni che migliorino la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici.

Il terzo insegnamento è il lavoro di squadra. In regata ogni componente dell’equipaggio ha un ruolo preciso, ma il risultato dipende dalla capacità di agire come un unico organismo. Lo stesso principio vale nei lavori pubblici: progettisti, imprese, direttori dei lavori, amministrazioni e cittadini devono condividere una visione comune. La qualità di un’opera non è mai il frutto di una singola professionalità.

Il quarto punto è la gestione del rischio. Il mare cambia rapidamente e obbliga a leggere gli scenari prima che diventino emergenze, obbliga a pianificare scenari alternativi, interpretare dati metereologici, prendere decisioni tempestive e modificare le strategie quando le condizioni lo richiedono. Anche l’ingegneria moderna deve progettare con questa mentalità, anticipando criticità idrauliche, strutturali e ambientali anziché limitarsi a intervenire quando il problema si manifesta. Un’infrastruttura sicura nasce dalla capacità di chi la progetta di anticipare le criticità, non dalla semplice reazione agli imprevisti.

Infine, la Palermo-Montecarlo ricorda il valore della visione. Una regata non si vince improvvisando, così come un’infrastruttura non può essere pensata soltanto per risolvere un’esigenza immediata. Ogni progetto dovrebbe migliorare il territorio, durare nel tempo e creare valore per le generazioni future.

Digital Twin: il gemello digitale tra infrastrutture e nautica

Tra le innovazioni che stanno trasformando il modo di progettare e gestire sistemi complessi, il Digital Twin rappresenta una delle evoluzioni più significative dell’ingegneria contemporanea.

Dalle infrastrutture, alle imbarcazioni ad alte prestazioni, il gemello digitale consente di simulare scenari, monitorare il comportamento delle strutture e supportare decisioni progettuali sempre più accurate, confermando come l’innovazione passi oggi attraverso l’integrazione tra modelli virtuali e dati reali.

Il concetto di Digital Twin, già ampiamente adottato nell’ingegneria delle infrastrutture, trova oggi applicazione anche nel settore nautico. La possibilità di realizzare un gemello digitale dell’imbarcazione consente infatti di simulare il comportamento dello scafo, valutare le sollecitazioni strutturali, analizzare le prestazioni in differenti condizioni meteomarine e programmare interventi manutentivi sempre più mirati. È un approccio che conferma come il futuro dell’ingegneria sia sempre più orientato verso modelli predittivi e decisioni basate sui dati.

GNSS, sensori e routing meteorologico: l’ingegneria a bordo

In questo contesto, la tecnologia rappresenta oggi uno dei più preziosi “membri dell’equipaggio”. Durante una regata d’altura come la Palermo-Montecarlo, l’ingegneria entra concretamente in gioco attraverso sistemi di navigazione satellitare GNSS/GPS, sensori installati sull’albero che rilevano intensità e direzione del vento, inclinometri che misurano l’angolo di sbandamento, log elettronici per il controllo della velocità sull’acqua, ecoscandagli, bussole elettroniche e reti di sensori di bordo che acquisiscono e integrano in tempo reale decine di parametri di navigazione.

A questi si affiancano software di routing meteorologico, capaci di elaborare dati su vento, onde e correnti per individuare la rotta più efficiente. Anche l’organizzazione della regata si avvale di sistemi di tracciamento satellitare delle imbarcazioni e, ove previsti, di dispositivi elettronici per il monitoraggio del percorso e della sicurezza.

È la stessa filosofia che ispira le infrastrutture intelligenti: raccogliere dati, interpretarli e trasformarli in decisioni progettuali più sicure, efficienti e sostenibili.

Dal mare alle opere pubbliche: responsabilità, metodo e visione

Tra il mare e l’ingegneria esiste dunque un linguaggio comune: quello della responsabilità. Perché, prima ancora delle opere, sono il metodo, la cultura del progetto e la capacità di guardare lontano a determinare la qualità dei risultati.

Per questo motivo considero manifestazioni come la Palermo - Montecarlo qualcosa di più di un importante evento sportivo. Ritengo che questa come altre siano occasioni per osservare, sebbene in un contesto diverso, l’applicazione degli stessi principi che guidano l’ingegneria, come il metodo, la responsabilità, l’innovazione, la capacità di leggere la complessità e l’attenzione alle persone.

Il mare in fondo, continua a insegnare ciò che ogni buon progetto dovrebbe ricordare: la tecnica è fondamentale, ma senza visione, collaborazione e rispetto per l’ambiente non esiste alcuna innovazione capace di durare nel tempo.