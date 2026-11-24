Con le delibere n. 438 e n. 439 del 4 novembre 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato le Linee guida n. 1 sul pantouflage e il Regolamento sull'esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie, adeguandoli alle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 25/2025, convertito dalla Legge n. 69/2025.

La modifica ha esteso il regime delle incompatibilità successive alla cessazione dell'incarico ai componenti di determinati organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti, prevedendo un divieto annuale che si affianca a quello triennale disciplinato dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La nuova previsione interessa anche l'organizzazione degli enti locali, dove consigli, giunte, commissioni e altri organismi collegiali esercitano funzioni differenti e possono adottare decisioni con effetti nei confronti di soggetti privati. Non tutti, però, rientrano nell'incompatibilità annuale, la cui applicazione dipende dalle competenze attribuite all'organo e dalla natura delle determinazioni che è chiamato ad assumere.

Nuove Linee guida ANAC sul pantouflage: cosa cambia nel 2026

Con la delibera n. 438/2026, ANAC ha approvato l'integrazione delle Linee guida n. 1, inserendo una parte dedicata all'incompatibilità degli organi collegiali e mantenendo sostanzialmente invariata la disciplina del pantouflage ordinario, salvo alcuni aggiornamenti dei riferimenti.

Per delimitare l'applicazione del divieto annuale, l'Autorità ha tenuto conto del parere n. 1086/2026 del Consiglio di Stato, che ha esaminato la portata dell'art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 25/2025, soffermandosi in particolare sulla natura degli organismi interessati e sul significato delle determinazioni obbligatorie richiamate dal legislatore.

La delibera n. 439/2026 ha invece modificato il Regolamento approvato con la delibera n. 493-bis del 25 settembre 2024, già integrato nel 2025, estendendo alla nuova incompatibilità le procedure di vigilanza e aggiornando le disposizioni relative alle segnalazioni, all'istruttoria e alla conclusione dei procedimenti. Per le modifiche regolamentari, la delibera ha previsto l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso.

Pantouflage e organi collegiali: a chi si applica il divieto annuale

L'art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 25/2025 ha esteso ai componenti degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e delle autorità indipendenti il regime previsto dall'art. 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della Legge n. 262/2005.

La disposizione prende in considerazione gli organi che assumono determinazioni obbligatorie destinate a produrre, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, vietando ai loro componenti, per un anno dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati o con le società da questi controllate.

Per individuare gli organismi interessati, il Consiglio di Stato ha escluso che si possa fare riferimento esclusivamente alla funzione esercitata, sia essa di indirizzo politico, amministrativa o di controllo, poiché il presupposto individuato dal legislatore è rappresentato dal potere di adottare determinazioni con le caratteristiche previste dalla norma.

L'incompatibilità può pertanto applicarsi agli organi collegiali obbligatori, a quelli facoltativi, la cui costituzione dipende dalle scelte organizzative dell'amministrazione, e anche agli organismi straordinari o temporanei, purché siano dotati delle competenze richieste.

Nell'ambito comunale, la verifica deve quindi partire dalle attribuzioni dell'organo e dalla natura delle determinazioni che può assumere, senza estendere automaticamente l'incompatibilità a tutti i suoi componenti.

Le Linee guida hanno inoltre recepito l'interpretazione di Palazzo Spada sulla natura eccezionale della disposizione, che limita la libertà negoziale dei destinatari e non ammette applicazioni analogiche o interpretazioni estensive. Restano pertanto esclusi dalla specifica incompatibilità annuale gli organi monocratici, ai quali possono comunque applicarsi gli altri divieti previsti dall'ordinamento.

Determinazioni obbligatorie e pareri vincolanti: quando scatta l'incompatibilità

Il riferimento alle determinazioni obbligatorie delimita ulteriormente l'ambito applicativo dell'incompatibilità, poiché non tutte le decisioni adottate da un organo collegiale presentano le caratteristiche richieste dall'art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 25/2025.

Secondo il Consiglio di Stato, il carattere obbligatorio non esclude la discrezionalità amministrativa, ma si riferisce alla capacità della determinazione di imporsi autoritativamente al destinatario privato, obbligandolo ad adottare oppure ad astenersi dall'adottare un determinato comportamento.

Il divieto può trovare applicazione anche quando l'organo collegiale non adotta direttamente il provvedimento finale, ma esprime un parere vincolante dal quale l'amministrazione competente non può discostarsi. In questa ipotesi, infatti, la determinazione collegiale condiziona il contenuto dell'atto conclusivo ed è destinata a produrre effetti nei confronti del privato, sebbene attraverso un successivo provvedimento.

Diversamente, i regolamenti e gli atti amministrativi generali restano esclusi dalla previsione, trattandosi di atti rivolti a destinatari indeterminati, anche quando questi possano essere individuati in un momento successivo.

Il Consiglio di Stato ha inoltre qualificato la disposizione come norma di pericolo astratto, per la cui applicazione non è necessario dimostrare che il componente dell'organo collegiale abbia effettivamente subito un condizionamento nell'esercizio delle proprie funzioni, essendo sufficiente la ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge.

Pantouflage triennale e incompatibilità annuale: le differenze

Il divieto ordinario di pantouflage continua a essere disciplinato dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che vieta ai dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività amministrativa esercitata attraverso quei poteri.

L'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 estende inoltre l'applicazione del divieto, nei limiti previsti dalla disposizione, ai titolari degli incarichi disciplinati dallo stesso decreto, comprendendo anche determinati soggetti esterni all'amministrazione.

L'incompatibilità introdotta dal D.L. n. 25/2025 riguarda invece i componenti degli organi collegiali individuati dalla legge, ha una durata di un anno dalla cessazione dell'incarico e vieta i rapporti diretti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati o con le società da questi controllate.

La disciplina speciale si applica in deroga a qualunque diversa disposizione, che cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti degli organi interessati. La durata annuale appartiene quindi a una fattispecie autonoma, con destinatari e presupposti differenti.

Violazione del pantouflage: nullità dei contratti e sanzioni applicabili

Per il pantouflage ordinario, l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli, mentre ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti è vietato contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

L'incompatibilità annuale degli organi collegiali, attraverso il rinvio all'art. 29-bis della Legge n. 262/2005, comporta invece la nullità dei contratti di collaborazione, consulenza o impiego conclusi in violazione del divieto, senza prevedere un'autonoma sanzione interdittiva o uno specifico obbligo di restituzione dei compensi, fermi restando gli eventuali effetti restitutori derivanti dalla nullità del contratto.

Anche il Regolamento sulla vigilanza mantiene separate le due ipotesi: l'art. 21 disciplina l'accertamento della violazione dell'art. 53, comma 16-ter, con le conseguenze sanzionatorie stabilite dalla legge, mentre per l'incompatibilità prevista dal D.L. n. 25/2025 contempla l'accertamento della violazione e della conseguente nullità contrattuale.

Vigilanza ANAC sul pantouflage: segnalazioni e termini del procedimento

La delibera n. 439/2026 ha esteso alla nuova incompatibilità il procedimento di vigilanza già disciplinato per il pantouflage ordinario, aggiornando le disposizioni regolamentari relative alla trattazione delle segnalazioni, alle richieste istruttorie e agli esiti degli accertamenti.

Tra le segnalazioni trattate prioritariamente rientrano quelle relative agli incarichi ancora in corso, con precedenza per i casi nei quali non sia trascorso il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto pubblico oppure di un anno dalla cessazione dell'incarico nell'organo collegiale, secondo la disciplina applicabile.

Quando la documentazione acquisita non permette di ricostruire adeguatamente la vicenda, l'ufficio può richiedere informazioni integrative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'amministrazione di provenienza, al soggetto privato interessato e, se necessario, alla persona alla quale è stato conferito l'incarico, assegnando un termine per la risposta non superiore a trenta giorni.

Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, salve le sospensioni previste dal Regolamento, mentre gli interessati possono presentare memorie, documenti, deduzioni e pareri entro trenta giorni dalla comunicazione, trasmessa anche al RPCT dell'amministrazione di provenienza.

Al termine dell'istruttoria, il Consiglio dell'Autorità può disporre l'archiviazione oppure accertare la violazione, con le conseguenze previste dalla disposizione applicabile.

Pantouflage negli enti locali: le verifiche per amministrazioni e RPCT

Le delibere non hanno introdotto un obbligo generalizzato di acquisire nuove dichiarazioni da tutti i componenti degli organi collegiali, ma le indicazioni delle Linee guida possono essere utilizzate per aggiornare le misure di prevenzione della corruzione, anche nell'ambito della sottosezione del PIAO dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza.

L'individuazione degli organi interessati deve quindi restare ancorata alle competenze attribuite e alla natura delle determinazioni adottate, mentre per i soggetti che esercitano poteri autoritativi o negoziali continuano a trovare applicazione, quando ne ricorrono i presupposti, le disposizioni sul pantouflage previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.