È stata pubblicata dall'INAIL la nuova guida tecnica “Parapetti - Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione”, che affronta le caratteristiche dei parapetti anticaduta, i criteri per scegliere i sistemi provvisori e permanenti e le modalità di installazione, utilizzo e manutenzione, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori impegnati in quota.

Parapetti anticaduta: le indicazioni della nuova guida INAIL

La pubblicazione, che ha carattere tecnico e non vincolante, tiene conto delle norme UNI EN 13374:2025 e UNI 11996:2025, rispettivamente dedicate ai parapetti provvisori e permanenti, approfondendo il rapporto tra i requisiti previsti dalle norme tecniche e le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Tra gli argomenti trattati figurano la scelta dei parapetti in relazione alla pendenza delle coperture, le verifiche degli ancoraggi e le ispezioni da effettuare durante la vita utile dei sistemi, con alcune precisazioni sulla conformità alla legislazione italiana che interessano soprattutto i parapetti provvisori di classe C.

Parapetti anticaduta: i requisiti del D.Lgs. n. 81/2008 e delle norme UNI

Il D.Lgs. n. 81/2008 disciplina la protezione contro le cadute dall'alto attraverso diverse disposizioni, tra cui l'articolo 111, che stabilisce la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali nei lavori temporanei in quota, e l'articolo 115, dedicato ai sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, oltre agli articoli 126 e 146, relativi alle protezioni nei cantieri.

Per le caratteristiche dei parapetti viene richiamato anche l'Allegato IV, che prevede un'altezza utile di almeno un metro, la presenza di almeno due correnti e una resistenza adeguata alle sollecitazioni prevedibili, mentre per il parapetto normale con arresto al piede è richiesta una fascia continua di altezza non inferiore a 15 centimetri.

Nel confronto con la UNI EN 13374:2025, l'INAIL evidenzia che non tutti i parapetti conformi alla norma europea soddisfano automaticamente i requisiti della legislazione italiana, soprattutto perché alcune configurazioni ammesse dalla norma tecnica non prevedono tutte le caratteristiche costruttive richieste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Per la commercializzazione in Italia, i parapetti provvisori devono quindi comprendere almeno un corrente principale, un corrente intermedio o una protezione continua equivalente e una tavola fermapiede, nel rispetto delle prescrizioni nazionali.

Parapetti provvisori: le classi A, B e C

La UNI EN 13374:2025 distingue i parapetti provvisori nelle classi A, B e C, individuate in funzione delle prestazioni che devono garantire durante l'utilizzo.

I sistemi di classe A sono progettati principalmente per resistere a carichi statici, quelli di classe B devono sopportare anche determinate sollecitazioni dinamiche, mentre la classe C comprende parapetti destinati ad arrestare lo scivolamento dei lavoratori lungo superfici maggiormente inclinate.

Per questi ultimi, l'INAIL precisa che la sola conformità alla classe C non è sufficiente a soddisfare il D.Lgs. n. 81/2008, poiché il sistema non garantisce autonomamente la funzione di corrimano richiesta dalla legislazione italiana e deve quindi possedere contemporaneamente anche le caratteristiche della classe A oppure della classe B, nelle configurazioni A+C o B+C.

La scelta della classe deve inoltre considerare la pendenza della superficie di lavoro, l'altezza di caduta e le condizioni che possono favorire lo scivolamento, tenendo conto anche della presenza di falde adiacenti con inclinazioni differenti, che potrebbero modificare le sollecitazioni trasmesse al parapetto durante una caduta.

Parapetti permanenti o provvisori: quale scegliere e quando

L'INAIL raccomanda di privilegiare i parapetti permanenti rispetto a quelli provvisori, soprattutto quando le coperture devono essere raggiunte periodicamente per attività di manutenzione o controllo, poiché la presenza di una protezione già installata evita di ripetere le operazioni di montaggio e smontaggio e riduce l'esposizione dei lavoratori al rischio di caduta.

Per i sistemi permanenti il riferimento tecnico è rappresentato dalla UNI 11996:2025, che distingue i parapetti nelle classi A e B, mentre la scelta tra protezioni permanenti e provvisorie deve essere effettuata considerando le caratteristiche dell'opera, la frequenza degli accessi e le lavorazioni previste, senza interpretare la preferenza indicata dall'INAIL come un obbligo generalizzato.

La valutazione deve comprendere anche le condizioni di sicurezza durante l'installazione e la rimozione dei parapetti, quando i lavoratori possono trovarsi a operare in prossimità dei bordi prima che le protezioni siano completamente installate.

Ancoraggi dei parapetti anticaduta: verifiche strutturali e installazione

Particolare attenzione viene dedicata agli ancoraggi, che l'INAIL considera tra gli elementi più critici dei sistemi anticaduta, poiché la resistenza del parapetto dipende anche dalla capacità dei collegamenti e della struttura di supporto di sopportare le sollecitazioni previste.

Il documento richiama il ruolo del progettista strutturale incaricato dal committente dell'installazione, al quale è affidata la verifica dell'idoneità della struttura di supporto, tenendo conto delle caratteristiche dei materiali e delle indicazioni del fabbricante.

Negli edifici esistenti possono rendersi necessari accertamenti specifici, comprese prove di estrazione degli ancoranti, mentre per strutture nuove o con caratteristiche conosciute la guida contempla, alle condizioni indicate, la possibilità che alcune verifiche siano effettuate da un installatore dotato delle necessarie competenze.

L'INAIL raccomanda inoltre il rilascio di una dichiarazione di corretta installazione e richiama l'attenzione sui possibili fenomeni di deterioramento degli ancoraggi, che potrebbero comprometterne nel tempo le prestazioni.

Ispezioni e manutenzione: controlli periodici fino a 48 mesi

Nella guida si distinguono le ispezioni da effettuare prima del montaggio e dopo lo smontaggio dei parapetti provvisori, affidate all'installatore base, rispetto ai controlli d'uso che devono essere svolti dal lavoratore prima di utilizzare la protezione.

Le ispezioni periodiche sono invece affidate all'installatore intermedio e devono essere effettuate secondo gli intervalli raccomandati dal fabbricante, considerando le caratteristiche dei materiali e le condizioni ambientali, con una periodicità massima di 48 mesi, che rappresenta un'indicazione tecnica della guida INAIL e non una nuova scadenza legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 81/2008.

Sono inoltre previste ispezioni straordinarie quando il parapetto presenta difetti o abbia subito sollecitazioni conseguenti alla caduta di un lavoratore o di materiali, con verifiche affidate, nei casi descritti dalla guida per i sistemi permanenti, all'installatore avanzato e/o a un tecnico abilitato.

Gli esiti delle ispezioni periodiche e straordinarie e gli interventi di manutenzione devono essere riportati nel registro di controllo, che permette di documentare le verifiche effettuate durante la vita utile del sistema.

Marcatura CE dei parapetti: cosa prevede la normativa

L'INAIL precisa inoltre che i parapetti anticaduta oggetto della pubblicazione non sono soggetti a una specifica disciplina europea di prodotto che ne preveda la marcatura CE, richiamando per gli aspetti relativi alla sicurezza generale dei prodotti il D.Lgs. n. 206/2005.

L'assenza della marcatura CE non esclude il rispetto dei requisiti di sicurezza e delle prescrizioni applicabili nei luoghi di lavoro, mentre le informazioni identificative del fabbricante e la documentazione prevista dalle norme UNI devono essere verificate in relazione alle caratteristiche del sistema e alle condizioni nelle quali verrà utilizzato.