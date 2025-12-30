Blumatica Energy
Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025

Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.

di Luciano Ficarelli - 30/12/2025

Spese ammissibili

Oltre agli interventi principali, sono ammesse alle agevolazioni anche le seguenti spese incentivabili:

  • sistemi di accumulo;
  • dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile;
  • costruzione o miglioramento di beni immobili;
  • acquisto di macchinari e attrezzature, entro il limite del loro valore di mercato;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  • costi generali collegati alle spese precedenti, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica e studi di fattibilità.
