Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025
Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.
di Luciano Ficarelli - 30/12/2025
Spese ammissibili
Oltre agli interventi principali, sono ammesse alle agevolazioni anche le seguenti spese incentivabili:
- sistemi di accumulo;
- dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile;
- costruzione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto di macchinari e attrezzature, entro il limite del loro valore di mercato;
- programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
- costi generali collegati alle spese precedenti, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica e studi di fattibilità.
