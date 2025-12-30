deas Gestione completa successioni e volture catastali
Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025

Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.

di Luciano Ficarelli - 30/12/2025

Intensità dell’investimento

La percentuale di contributo a fondo perduto è pari all’80% per quasi tutte le categorie di imprese beneficiarie.

Fanno eccezione:

  • le imprese agricole che trasformano prodotti agricoli in non agricoli;
  • le imprese agricole di produzione primaria che superano il limite di autoconsumo o autoconsumo condiviso.

Per tali soggetti, l’aliquota è pari al 30%, incrementabile di:

  • +20 punti percentuali per le piccole imprese;
  • +10 punti percentuali per le medie imprese;
  • +15 punti percentuali per investimenti realizzati nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE.
INDICE

1
Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025
2
Spese ammissibili
3
Intensità dell’investimento
4
Autoconsumo dell’energia prodotta
5
Soggetti beneficiari
6
Requisiti di accesso
7
Risorse finanziarie disponibili
