Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025
Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.
di Luciano Ficarelli - 30/12/2025
Intensità dell’investimento
La percentuale di contributo a fondo perduto è pari all’80% per quasi tutte le categorie di imprese beneficiarie.
Fanno eccezione:
- le imprese agricole che trasformano prodotti agricoli in non agricoli;
- le imprese agricole di produzione primaria che superano il limite di autoconsumo o autoconsumo condiviso.
Per tali soggetti, l’aliquota è pari al 30%, incrementabile di:
- +20 punti percentuali per le piccole imprese;
- +10 punti percentuali per le medie imprese;
- +15 punti percentuali per investimenti realizzati nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE.
