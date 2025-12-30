Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025
Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.
Autoconsumo dell’energia prodotta
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili solo se finalizzati a coprire il fabbisogno energetico aziendale. La capacità produttiva annua non può superare il consumo medio annuo combinato di energia elettrica e termica, inclusi i consumi familiari.
La vendita di energia elettrica in rete è consentita purché venga rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.
Nel caso di aziende agricole aggregate, appartenenti alla stessa categoria della Tabella A del DM/2023, l’impianto è ammissibile solo se destinato a soddisfare il fabbisogno energetico complessivo dei soggetti beneficiari.
