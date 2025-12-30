sed edilizia espositori
Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025

Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.

di Luciano Ficarelli - 30/12/2025

Soggetti beneficiari

Possono accedere alla misura:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali;
  • cooperative agricole di cui all’art. 2135 c.c. e cooperative o consorzi ex d.lgs. 228/2001;
  • soggetti di cui sopra costituiti in forma aggregata, come ATI, RTI, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili (CER).

Esclusione degli agricoltori esonerati dagli adempimenti contabili

L’art. 2 del Decreto MASAF richiama l’art. 4 del DM 19 aprile 2023 n. 211444, con conseguente esclusione dei soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con volume d’affari annuo inferiore a 7.000 euro (art. 34, comma 6, DPR 633/1972).

Il rinvio operato dall’art. 7 del DM 17 dicembre 2025 conferma tale esclusione.

Poiché il regime di esonero IVA non è obbligatorio, l’imprenditore agricolo interessato potrebbe optare per l’IVA ordinaria al fine di accedere al bando. Sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento ministeriale, in particolare sulla possibile retroattività della scelta IVA all’anno 2025.

INDICE

1
Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025
2
Spese ammissibili
3
Intensità dell’investimento
4
Autoconsumo dell’energia prodotta
5
Soggetti beneficiari
6
Requisiti di accesso
7
Risorse finanziarie disponibili
