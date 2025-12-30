Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025
Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alla misura:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali;
- cooperative agricole di cui all’art. 2135 c.c. e cooperative o consorzi ex d.lgs. 228/2001;
- soggetti di cui sopra costituiti in forma aggregata, come ATI, RTI, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili (CER).
Esclusione degli agricoltori esonerati dagli adempimenti contabili
L’art. 2 del Decreto MASAF richiama l’art. 4 del DM 19 aprile 2023 n. 211444, con conseguente esclusione dei soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con volume d’affari annuo inferiore a 7.000 euro (art. 34, comma 6, DPR 633/1972).
Il rinvio operato dall’art. 7 del DM 17 dicembre 2025 conferma tale esclusione.
Poiché il regime di esonero IVA non è obbligatorio, l’imprenditore agricolo interessato potrebbe optare per l’IVA ordinaria al fine di accedere al bando. Sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento ministeriale, in particolare sulla possibile retroattività della scelta IVA all’anno 2025.
