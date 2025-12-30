Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025
Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.
Risorse finanziarie disponibili
La dotazione complessiva della misura M2C1-I4 “Facility Parco Agrisolare”, interamente a valere sul PNRR, è pari a 789 milioni di euro, di cui fino a 16 milioni di euro per oneri di gestione.
Le risorse sono ripartite come segue:
- 473 milioni di euro alle imprese del settore della produzione agricola primaria;
- 150 milioni di euro alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- 10 milioni di euro alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
- 140 milioni di euro alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell’autoconsumo e nel rispetto dell’articolo 5, comma 2 e della tabella 4A di cui all’Allegato A del DM/2023.
