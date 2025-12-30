Blumatica Energy
Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025

Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.

di Luciano Ficarelli - 30/12/2025

Risorse finanziarie disponibili

La dotazione complessiva della misura M2C1-I4 “Facility Parco Agrisolare”, interamente a valere sul PNRR, è pari a 789 milioni di euro, di cui fino a 16 milioni di euro per oneri di gestione.

Le risorse sono ripartite come segue:

  • 473 milioni di euro alle imprese del settore della produzione agricola primaria;
  • 150 milioni di euro alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
  • 10 milioni di euro alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
  • 140 milioni di euro alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell’autoconsumo e nel rispetto dell’articolo 5, comma 2 e della tabella 4A di cui all’Allegato A del DM/2023.

