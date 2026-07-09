Trasformare un'ex area industriale in un grande parco urbano significa affrontare contemporaneamente sfide ambientali, urbanistiche e sociali. Significa restituire ai cittadini spazi pubblici accessibili, aumentare il patrimonio verde della città, migliorare la gestione delle acque meteoriche e favorire una mobilità sempre più orientata agli spostamenti pedonali e ciclabili.

È questo l'obiettivo del Parco della Rinascita, il nuovo intervento in fase di completamento nell'area sud di Bari, destinato a diventare uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana e ambientale realizzati negli ultimi anni nel Mezzogiorno. Il progetto interessa l'area dell'ex stabilimento Fibronit e prevede la realizzazione di un grande sistema di spazi aperti che collegherà i quartieri Japigia, Madonnella e San Pasquale attraverso percorsi, piazze, aree verdi e servizi dedicati alla collettività.

Tra gli elementi qualificanti dell'intervento rientra anche la realizzazione dell'intera rete dei percorsi pedonali, ciclopedonali e dedicati alla mobilità dolce mediante il calcestruzzo drenante i.idro DRAIN di Heidelberg Materials, una soluzione sviluppata per favorire la permeabilità delle superfici, contribuire alla gestione sostenibile delle acque meteoriche e migliorare la resilienza climatica degli spazi urbani.

Parco della Rinascita: il più grande intervento di rigenerazione urbana di Bari

Con una superficie complessiva di oltre 14 ettari, il Parco della Rinascita rappresenta uno dei più significativi interventi di rigenerazione urbana attualmente in corso nel Mezzogiorno, un grande sistema verde capace di ricucire il rapporto tra città, comunità e natura, restituendo ai cittadini un'area rimasta per molti anni sottratta alla fruizione pubblica.

Il progetto prevede la messa a dimora di oltre 1.700 alberi, destinati a incrementare il patrimonio arboreo urbano e a contribuire all'assorbimento di oltre 700 tonnellate di CO₂ all'anno. A questi benefici si affiancano il miglioramento della qualità dell'aria, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza ambientale del territorio.

Accanto alla componente naturalistica trovano spazio aree dedicate allo sport, alla socialità e alla cultura, integrate da una rete continua di percorsi pedonali e ciclabili che attraversa l'intero parco e collega i diversi ambiti funzionali. Per la realizzazione di questi percorsi è stato scelto il calcestruzzo drenante i.idro DRAIN di Heidelberg Materials, una soluzione pienamente coerente con l'impostazione progettuale del parco, orientata alla sostenibilità ambientale, alla gestione delle acque meteoriche e alla creazione di spazi pubblici accessibili e inclusivi.

Un investimento strategico per la città

Il Parco della Rinascita è stato commissionato dal Comune di Bari ed è sostenuto da un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro. Di questi, 11,5 milioni di euro provengono dalle risorse del PNRR, nell'ambito della Missione "Inclusione e coesione", mentre 3,5 milioni di euro sono stati finanziati dalla Regione Puglia. Ulteriori 1,5 milioni di euro sono destinati alla realizzazione delle opere indifferibili.

L'intervento è realizzato dall'ATI costituita da De Grecis COS.E.MA. Verde S.r.l., COBAR S.p.A. e Giustiniana S.r.l., mentre la progettazione è stata affidata a un raggruppamento multidisciplinare coordinato dallo Studio Associato Fuzio.

Alla base di tutto, un articolato percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto cittadini, associazioni e il Comitato cittadino ex Fibronit. Fin dalle prime fasi, l'obiettivo non è stato semplicemente quello di progettare una nuova area verde, ma di restituire alla città un luogo capace di ricostruire relazioni tra persone, quartieri e ambiente, trasformando un sito che per lungo tempo ha rappresentato una ferita urbana in una nuova risorsa collettiva.

L'intervento interessa una superficie complessiva di circa 146.850 m² lungo via Caldarola, in una posizione strategica tra il tessuto urbano consolidato e le principali direttrici di connessione cittadine.

La realizzazione del parco è stata resa possibile soltanto dopo il completamento delle attività di bonifica e di messa in sicurezza ambientale dell'area, concluse nel 2022 con il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e della piena fruibilità del sito.

Il masterplan del Parco della Rinascita

Il progetto è stato concepito come un grande sistema paesaggistico multifunzionale, capace di integrare natura, attività sportive, spazi per la socialità, memoria storica e servizi pubblici all'interno di un unico disegno urbano.

Il masterplan reinterpreta le principali direttrici urbane esistenti trasformandole in una rete continua di percorsi che attraversa l'intero parco e mette in relazione le diverse funzioni previste dal progetto.

Tra le principali dotazioni figurano aree gioco innovative e inclusive, percorsi vita e aree fitness, playground sportivi, piazze dedicate agli eventi – tra cui la Piazza d'Acqua e la Piazza Yin e Yang –, un giardino botanico, il giardino delle aromatiche, l'Anfiteatro Maria Maugeri, dedicato alla cittadina simbolo della battaglia per la bonifica dell'ex Fibronit, un'area basket, una bocciofila, punti ristoro, servizi e percorsi didattici e naturalistici.

A completare il progetto sono previsti nuovi impianti di illuminazione, sistemi di videosorveglianza, connettività Wi-Fi e tre accessi principali lungo via Caldarola, pensati per garantire una piena integrazione del parco con i quartieri circostanti. L'intervento è stato inoltre sviluppato secondo i principi dell'accessibilità universale, attraverso percorsi privi di barriere architettoniche e spazi fruibili da tutte le fasce della popolazione.

I percorsi del Parco della Rinascita: accessibilità, mobilità dolce e permeabilità

Uno degli elementi più significativi dell'intervento è rappresentato dal sistema dei percorsi, che con circa 17.000 metri quadrati di camminamenti costituisce la principale rete di collegamento dell'intero parco.

La rete ciclopedonale mette in relazione aree ricreative, spazi sportivi, piazze e zone naturalistiche, favorendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta e migliorando l'accessibilità tra i quartieri che gravitano attorno al nuovo polmone verde della città.

Per la realizzazione dell'intero sistema è stato scelto il calcestruzzo drenante i.idro DRAIN di Heidelberg Materials, impiegato per percorsi pedonali, ciclopedonali e jogging, oltre che per la viabilità a carrabilità leggera destinata ai mezzi di manutenzione del parco.

La pavimentazione contribuisce non soltanto alla fruibilità dei percorsi, ma anche alla permeabilità degli spazi aperti e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche, migliorando la qualità ambientale dell'intero parco. Per la realizzazione delle pavimentazioni sono previsti circa 2.400 m³ di i.idro DRAIN, forniti dall'impianto Heidelberg Materials di Triggiano San Giorgio (BA) e posati da Ibuild Italia, società del Gruppo specializzata nella realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo.

Come sottolinea Antonio Suscetta, tecnico commerciale Heidelberg Materials per l'area Puglia e Basilicata, «i.idro DRAIN è una soluzione che abbina le caratteristiche drenanti del materiale a una ridotta impronta carbonica. In un progetto come il Parco della Rinascita, dove sostenibilità ambientale, gestione delle acque meteoriche e qualità degli spazi pubblici rappresentano obiettivi centrali, questa tecnologia ha consentito di coniugare esigenze funzionali e prestazionali con una particolare attenzione agli aspetti ambientali».

La realizzazione dei percorsi drenanti

Per assicurare la continuità delle prestazioni drenanti dell'intero sistema, il calcestruzzo i.idro DRAIN è stato posato su un sottofondo costituito da misto granulare drenante.

Gli spessori delle pavimentazioni sono stati definiti in funzione delle diverse destinazioni d'uso. La maggior parte dei percorsi presenta uno spessore di 15 centimetri, mentre circa 4.000-5.000 m² di percorsi dedicati al jogging e alla mobilità ciclopedonale sono stati realizzati con uno spessore di 10 centimetri.

Le attività di posa sono state eseguite da Ibuild Italia, che ha seguito l'intero processo realizzativo, dalla stesa del materiale alla sua compattazione, fino alla protezione delle superfici durante la fase di maturazione. Un'attività che ha consentito di raggiungere le prestazioni meccaniche e drenanti previste dal progetto.

Oltre alla fornitura di i.idro DRAIN per i percorsi, Heidelberg Materials ha fornito anche i calcestruzzi destinati alla realizzazione delle opere accessorie, tra cui cordolature e muretti, mentre per lo skatepark è stata utilizzata i.pro PAVIMIX, la soluzione sviluppata dall'azienda per la realizzazione di pavimentazioni industriali in calcestruzzo.

i.idro DRAIN: gestione sostenibile delle acque meteoriche e riduzione dell'impronta carbonica

Le caratteristiche del calcestruzzo drenante i.idro DRAIN derivano da una specifica selezione degli aggregati e da un mix design sviluppato per garantire elevate prestazioni sia dal punto di vista idraulico sia sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

Il materiale assicura una capacità drenante fino a 100 volte superiore rispetto a quella di un terreno naturale, favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche, contribuendo al mantenimento del naturale ciclo dell'acqua e riducendo il deflusso superficiale.

Alle prestazioni drenanti si affiancano quelle ambientali legate all'impiego di TERMOCEM GREEN CEM III/A 42,5 N, cemento d'altoforno contenente oltre il 40% di materiale riciclato pre-consumo.

«Prodotto nello stabilimento Heidelberg Materials di Cagnano Amiterno (AQ), il legante presenta emissioni di CO₂ inferiori a 550 kg/t, rispetto a valori generalmente superiori a 750 kg/t per un tradizionale cemento CEM I», spiega Marco Sandri, Direttore Tecnico di Ibuild Italia. «Grazie alla sostituzione di parte del clinker con loppa d'altoforno (40% di loppa e 60% di clinker) e all'ottimizzazione del processo produttivo, la soluzione garantisce il rispetto del contenuto di materia riciclata previsto dai CAM e consente di ridurre l'anidride carbonica incorporata fino al 30% rispetto a pavimentazioni equivalenti realizzate con materiali tradizionali».

La struttura porosa del materiale favorisce inoltre il drenaggio profondo delle acque piovane, limita ristagni e ruscellamenti superficiali e riduce la presenza di superfici bagnate o scivolose, contribuendo a migliorare la sicurezza e la percorribilità dei percorsi pedonali e ciclopedonali.

La superficie continua e priva di giunti garantisce inoltre elevati livelli di accessibilità e, dove necessario, la carrabilità leggera per i mezzi destinati alla manutenzione del parco.

Dal punto di vista del comfort urbano, il maggiore effetto albedo rispetto alle tradizionali superfici bituminose permette di ridurre la temperatura superficiale estiva fino a 30°C, contribuendo alla mitigazione dell'isola di calore urbana. I valori di SRI (Solar Reflectance Index), pari a 33 nella versione grigia e 46 nella versione bianca, risultano inoltre superiori al valore minimo di 29 previsto dai CAM, migliorando le condizioni microclimatiche degli spazi aperti.

Forestazione urbana e biodiversità: il nuovo polmone verde di Bari

Accanto agli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e alla realizzazione della rete di percorsi drenanti, il cuore del Parco della Rinascita è rappresentato dal vasto programma di rinaturalizzazione e forestazione urbana, progettato per trasformare l'ex area industriale in un vero sistema ecologico al servizio della città.

Il progetto paesaggistico è stato sviluppato per creare un sistema vegetale articolato, capace di integrare differenti livelli di vegetazione e funzioni ambientali. La forestazione arborea e arbustiva si combina con aree d'ombra a pronto effetto, prati ornamentali, rustici e fioriti, collezioni di rampicanti e specie tipiche dell'ambiente mediterraneo, dando vita a un mosaico di habitat progettato per incrementare la biodiversità, migliorare la qualità paesaggistica e rendere più fruibili gli spazi pubblici.

Il progetto consentirà di incrementare il valore ecologico dell'area, garantendo allo stesso tempo una gestione efficiente di una superficie superiore ai 14 ettari, destinata a diventare uno dei principali polmoni verdi della città di Bari.

Il piano della vegetazione prevede la messa a dimora di 1.300 alberi destinati alla forestazione urbana, ai quali si aggiungono 451 alberi a pronto effetto, 51.861 arbusti, 71.046 specie tappezzanti, 1.810 rampicanti e 8.374 erbacee.

I benefici attesi non riguardano soltanto il miglioramento dell'immagine urbana. L'incremento della copertura vegetale contribuirà infatti all'assorbimento della CO₂ e alla cattura degli inquinanti atmosferici, tra cui PM10, PM2,5, ossidi di azoto (NOx) e ossidi di zolfo (SOx), favorendo un progressivo miglioramento della qualità dell'aria in un'area storicamente caratterizzata da una forte pressione urbana e veicolare.

La gestione delle acque meteoriche passa anche dalla natura

La componente vegetale costituisce uno degli elementi fondamentali della strategia complessiva di gestione sostenibile delle acque meteoriche adottata nel progetto.

Le aree verdi, insieme alle pavimentazioni drenanti realizzate con i.idro DRAIN e alle zone dedicate all'infiltrazione naturale, contribuiscono ad assorbire e rallentare il deflusso delle acque piovane, riducendo il rischio di ristagni e allagamenti e favorendo la ricarica naturale del suolo.

Per garantire nel tempo l'efficienza del sistema è stato inoltre progettato un impianto irriguo differenziato per alberature, aiuole e prati, sviluppato con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica e contenere i costi di gestione del parco.

La progettazione integra così sistema verde, pavimentazioni drenanti e gestione delle acque meteoriche in un unico modello orientato alla resilienza climatica.

Un modello di rigenerazione urbana che integra ambiente, tecnologia e qualità dello spazio pubblico

Il Parco della Rinascita rappresenta molto più della realizzazione di un nuovo parco urbano, per proporre un modello di rigenerazione urbana nel quale forestazione, mobilità dolce, gestione sostenibile delle acque meteoriche, accessibilità e qualità dello spazio pubblico concorrono alla costruzione di un sistema verde multifunzionale capace di rispondere alle esigenze ambientali e sociali della città.

In questo contesto, la scelta del calcestruzzo drenante i.idro DRAIN di Heidelberg Materials si inserisce in una strategia progettuale più ampia, nella quale materiali, tecnologie e progettazione paesaggistica lavorano in modo integrato per migliorare le prestazioni ambientali dell'intervento.

La permeabilità delle superfici, la riduzione dell'impronta carbonica del materiale, la gestione naturale delle acque meteoriche e il contributo alla mitigazione dell'isola di calore urbana si affiancano infatti agli interventi di forestazione, rafforzando la resilienza complessiva del nuovo parco.

Il risultato è un nuovo spazio pubblico destinato a diventare un punto di riferimento per Bari, capace di coniugare memoria del luogo, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e qualità urbana, restituendo ai cittadini un'area rimasta per decenni sottratta alla collettività e trasformandola in un patrimonio condiviso per le generazioni future.