blumatica software sicurezza cantieri
geosec crepe nei muri
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Servizi tecnici e limite del 30% sul prezzo: il chiarimento del MIT

Il parere n. 3688/2025 esclude che i S.A.I. siano servizi ad alta intensità di manodopera: nessun limite alla componente economica, ma obbligo di equilibrio e rispetto dell’equo compenso

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 08/10/2025

I servizi di architettura e ingegneria rientrano tra quelli “ad alta intensità di manodopera” per i quali l’art. 108 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) impone il limite del 30% al peso del prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa? Oppure, trattandosi di servizi intellettuali, è possibile attribuire al prezzo un peso superiore — anche oltre il 50% — nella costruzione dell’OEPV?

SIA soprasoglia e criterio OEPV: il MIT sul limite del 30% al prezzo

Domande tutt’altro che teoriche, poste da una stazione appaltante che si trovava a dover predisporre la gara per un incarico di progettazione di importo superiore a 140mila euro e a cui ha dato risposta il MIT con il parere del 2 ottobre 2025, n. 3688.

Nel definire i criteri di aggiudicazione, l’amministrazione si è chiesta se i servizi di architettura e ingegneria dovessero essere considerati “ad alta intensità di manodopera” – e quindi soggetti al tetto del 30% sulla componente economica – oppure se potesse attribuire al prezzo un peso maggiore, arrivando addirittura al 70% e riservando solo il 30% all’offerta tecnica.

Il dubbio nasce dall’interpretazione dell’art. 108, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che limita la componente prezzo nei servizi ad alta intensità di manodopera, ma non chiarisce esplicitamente se i servizi tecnici rientrino in tale categoria.

In questo senso, può essere utile rivedere cosa prevede la norma in questione.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Servizi di ingegneria e architettura MIT Equo compenso OEPV Codice Appalti 2023 Correttivo Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Servizi tecnici e limite del 30% sul prezzo: il chiarimento del MIT
2
Il quadro normativo di riferimento
3
Il parere del MIT
4
Conclusioni operative
placche pucci plast eco

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
3
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
4
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
5
EDILIZIA - 02/10/2025
Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: interviene il Consiglio di Stato
6
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia