Nelle procedure di valutazione di impatto ambientale statali per impianti da fonti rinnovabili, uno dei profili più complessi – e più frequentemente oggetto di interpretazioni contrastanti – riguarda il ruolo e il valore dei pareri resi oltre i termini procedimentali fissati dalla normativa.

Nella prassi, il parere tardivo della Soprintendenza viene spesso caricato di un peso che la legge non gli attribuisce, considerandolo implicitamente vincolante, quasi fosse in grado di paralizzare l’esito della VIA anche in presenza di valutazioni tecniche favorevoli. Non solo: la tardività viene talvolta letta come indice di silenzio assenso, come se il mero decorso del termine fosse sufficiente a sterilizzare ogni successiva presa di posizione dell’amministrazione culturale.

La sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2025, n. 10365 spiega che entrambe queste letture sono errate, come dimostra la presenza di un potere sostitutivo espresso, attivabile proprio in caso di inerzia.

In questo quadro, il parere tardivo della Soprintendenza rappresenta un contributo istruttorio da valutare, che deve essere ponderato all’interno di un bilanciamento più ampio, fondato su dati tecnici e su una motivazione effettiva.

È proprio all’interno di questo contesto applicativo, segnato da incertezze sul valore dei pareri resi oltre i termini e sul corretto funzionamento del meccanismo di composizione del dissenso, che si colloca la vicenda oggetto della sentenza.

Parere tardivo della Soprintendenza e VIA per impianti FER: niente vincolo automatico né silenzio assenso

La controversia nasce nell’ambito del procedimento di VIA statale relativo a un impianto eolico di potenza complessiva superiore a 30 MW, rientrante tra quelli assoggettati alla competenza statale ai sensi della parte II del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e, in particolare, nel perimetro applicativo dell’art. 25, comma 2-bis, per i progetti riconducibili al PNRR e al PNIEC.

La sequenza procedimentale, almeno sul piano formale, si sviluppa secondo lo schema ormai noto:

presentazione dell’istanza di VIA;

istruttoria tecnica e valutazione della Commissione VIA ;

; acquisizione del concerto del Ministero della cultura ;

; eventuale attivazione del meccanismo di risoluzione del dissenso in sede di Consiglio dei Ministri.

È proprio in questo passaggio che sono emerse le criticità. Nel corso del procedimento sono stati infatti resi due pareri distinti dalla Soprintendenza speciale competente:

il primo, emesso prima della conclusione della valutazione della Commissione VIA;

della conclusione della valutazione della Commissione VIA; il secondo, reso dopo il parere della Commissione, ma oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, per l’espressione del concerto.

Nel frattempo, la Commissione VIA aveva espresso una valutazione sostanzialmente favorevole al progetto, ritenendo adeguata l’analisi degli impatti ambientali, inclusi quelli cumulativi, e giudicando l’intervento compatibile sotto il profilo ambientale, seppur con alcune prescrizioni e condizioni.

Il quadro che si delinea è quindi quello di una VIA tecnicamente istruita in senso favorevole, ma attraversata da una posizione fortemente critica dell’amministrazione preposta alla tutela culturale e paesaggistica.

A fronte di questo contrasto, il Ministero dell’ambiente ha attivato la procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, deferendo la decisione al Consiglio dei Ministri, chiamato a operare una valutazione complessiva e a comporre il dissenso tra amministrazioni.

La deliberazione finale si è conclusa con un giudizio negativo di compatibilità ambientale, fondato in larga parte sulle valutazioni espresse dal Ministero della cultura. In particolare, vengono richiamati:

la presenza di beni e contesti di valore paesaggistico nel più ampio ambito territoriale;

la collocazione dell’impianto in buffer zone di centri storici;

di centri storici; il rischio di impatti cumulativi e di “effetto selva”;

e di “effetto selva”; la visibilità dell’impianto dai centri abitati circostanti.

Contro questa deliberazione è stato proposto ricorso, che il TAR ha respinto ritenendo legittima la scelta operata dal Consiglio dei Ministri, valorizzandone l’ampia discrezionalità nel bilanciamento degli interessi coinvolti.

La questione è quindi approdata al Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione posta a fondamento della scelta finale.

Quadro normativo di riferimento

La decisione si inserisce nel quadro della valutazione di impatto ambientale statale disciplinata dalla parte II del d.lgs. 152/2006, applicabile agli impianti eolici onshore di potenza superiore a 30 MW, per i quali la competenza è statale ai sensi dell’art. 7-bis e dell’Allegato II.

Per i progetti riconducibili al PNRR e al PNIEC trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 25, comma 2-bis, che definisce una scansione procedimentale accelerata: prima il parere della Commissione VIA, poi l’adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione procedente, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura, da rendere entro venti giorni.

I termini del procedimento sono qualificati come perentori dal comma 7 dello stesso art. 25. Tuttavia, la norma non richiama il meccanismo di inefficacia degli atti tardivi né quello del silenzio assenso previsto dalla legge n. 241/1990. Al contrario, il comma 2-quater prevede espressamente un potere sostitutivo in caso di inerzia del Ministero della cultura.

In questo assetto, il parere reso tardivamente dall’amministrazione culturale non è vincolante, ma neppure può essere considerato inesistente o inefficace: resta un apporto istruttorio da valutare nel procedimento e, se del caso, nel successivo bilanciamento degli interessi.

La qualificazione dei pareri del Ministero della cultura

Con riferimento al parere reso prima della conclusione della valutazione della Commissione VIA, il Collegio osserva che esso non può essere considerato parte integrante del procedimento. La norma colloca infatti il concerto del Ministero della cultura necessariamente a valle del parere della Commissione, che costituisce lo schema di provvedimento di VIA.

Un intervento anticipato rispetto a tale fase non rispetta la scansione procedimentale imposta dal legislatore e viene quindi qualificato come giuridicamente inesistente, nel senso che l’amministrazione procedente non era tenuta a tenerne conto.

Diversa è la valutazione del parere successivo, reso dopo il parere della Commissione VIA ma oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis. In questo caso, il ritardo non comporta:

né l’ inefficacia dell’atto;

dell’atto; né la formazione del silenzio assenso.

La disciplina della VIA, pur qualificando i termini come perentori, non consente di ritenere che l’inerzia dell’amministrazione culturale produca effetti taciti favorevoli al proponente. Il sistema prevede infatti un potere sostitutivo espresso, escludendo tanto l’automatica neutralizzazione del parere tardivo quanto la formazione del silenzio assenso.

Ne consegue che il parere reso fuori termine dal Ministero della cultura resta un contributo istruttorio utilizzabile, ma non assume carattere vincolante e non è idoneo, di per sé, a determinare l’esito della VIA senza un’autonoma e coerente valutazione da parte dell’autorità decidente.

La motivazione della delibera del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla motivazione della delibera del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, il Collegio sottolinea che l’ampiezza del potere di bilanciamento tra interessi non esonera dall’obbligo di motivazione.

La discrezionalità riconosciuta al decisore politico-amministrativo non consente scelte prive di parametri, né decisioni meramente adesive rispetto alla posizione di una delle amministrazioni coinvolte. La deliberazione deve essere sorretta da una motivazione effettiva, capace di rendere intelligibile il percorso logico seguito.

Applicando questi criteri al caso concreto, il Consiglio di Stato rileva un evidente scollamento rispetto alle risultanze istruttorie. A fronte di una valutazione sostanzialmente favorevole della Commissione VIA, il Consiglio dei Ministri ha risolto il contrasto aderendo alla posizione del Ministero della cultura senza spiegare per quali ragioni tali valutazioni dovessero prevalere.

In particolare:

l’impianto non interessa direttamente aree vincolate ;

; la collocazione nelle buffer zone non integra un divieto assoluto e richiede una motivazione puntuale;

non integra un divieto assoluto e richiede una motivazione puntuale; le fasce di rispetto di cui all’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 non possono essere utilizzate come criteri escludenti in via generalizzata;

di cui all’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 non possono essere utilizzate come criteri escludenti in via generalizzata; la visibilità dell’impianto dai centri abitati rappresenta un elemento di carattere generale, insufficiente a fondare da solo una valutazione negativa.

Nel complesso, l’esame dei singoli rilievi conferma la carenza motivazionale della delibera, che ha attribuito prevalenza alle valutazioni del Ministero della cultura senza un effettivo confronto con le risultanze istruttorie favorevoli emerse in sede di VIA.

Conclusioni operative

Appello accolto e annullamento della delibera del Consiglio dei Ministri.

La decisione è stata ritenuta illegittima per carenza di motivazione e difetto di un effettivo bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

Si conferma che il parere del Ministero della cultura reso oltre i termini non assume carattere vincolante e non è idoneo, di per sé, a determinare l’esito del procedimento. Ciò non implica, tuttavia, la formazione di alcun silenzio assenso, in un sistema che prevede espressamente il potere sostitutivo e che esclude automatismi procedimentali.

La valutazione finale deve quindi essere il risultato di un bilanciamento reale e motivato degli interessi pubblici in gioco. La discrezionalità riconosciuta dalla legge non consente adesioni meramente formali alle posizioni di una delle amministrazioni coinvolte, soprattutto in presenza di un’istruttoria tecnica solida e articolata.

È un principio che incide direttamente sulla tenuta delle future procedure di VIA statale per gli impianti FER, imponendo decisioni motivate, leggibili e tecnicamente sostenibili.