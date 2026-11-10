Aprire una partita IVA direttamente online, attraverso una procedura guidata che accompagna il contribuente nella compilazione e nella trasmissione della dichiarazione di inizio attività. È questa la possibilità offerta dal nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate dedicato a chi intende avviare un’attività artistica o professionale, comprese le professioni tecniche come quelle di ingegneri, architetti e geometri.

Le regole sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2026, prot. n. 322727, che disciplina una nuova procedura attraverso la quale sarà possibile compilare e trasmettere la dichiarazione di inizio attività, ottenendo il numero di partita IVA direttamente nell’area riservata del sito istituzionale.

Per utilizzare il servizio bisognerà però attendere ancora: il provvedimento rinvia a un successivo avviso dell’Agenzia la comunicazione della data di attivazione.

Apertura partita IVA online: cosa cambia rispetto al modello AA9/12

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 22 del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. "Decreto Adempimenti") con il quale è stato previsto il progressivo rafforzamento dei servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate per semplificare gli adempimenti tributari.

Il modello AA9/12 rimane il riferimento per le informazioni da dichiarare, ma il professionista potrà utilizzare una procedura guidata per compilarlo e trasmetterlo direttamente dalla propria area riservata.

Il nuovo canale si aggiungerà a quelli già disponibili, senza modificare gli obblighi fiscali connessi all’apertura della partita IVA.

Partita IVA professionisti: chi può utilizzare il nuovo servizio online

La procedura è destinata alle persone fisiche che iniziano un’attività artistica o professionale nel territorio dello Stato, purché non siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA) e non debbano presentare la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa.

Tra i destinatari rientrano, quindi, anche i professionisti tecnici che intendono esercitare autonomamente la propria attività, nel rispetto dei requisiti previsti dal provvedimento.

Il servizio non riguarda indistintamente tutte le nuove partite IVA, ma soltanto le attività per le quali la dichiarazione di inizio attività viene presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate, senza gli adempimenti previsti per l’avvio delle imprese.

Come funzionerà la procedura guidata

Per accedere al servizio sarà sufficiente autenticarsi nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

La compilazione avverrà attraverso un percorso guidato che consentirà di inserire le informazioni richieste dal modello AA9/12, utilizzato per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dei dati e cessazione dell’attività ai fini IVA.

I dati comunicati saranno sottoposti a controlli automatici per verificarne la completezza, la correttezza formale e la coerenza con le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria. Sarà inoltre verificato il possesso dei requisiti necessari per accedere alla procedura.

Superati i controlli, il sistema renderà disponibile la ricevuta con il numero di partita IVA attribuito. In caso contrario, il contribuente riceverà una ricevuta di scarto con l’indicazione delle motivazioni.

La dichiarazione presentata, le ricevute e le informazioni sullo stato di lavorazione della richiesta potranno essere consultate nell’area riservata, mentre la disponibilità dei documenti sarà segnalata anche attraverso App IO.

Confermato il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività

Il nuovo servizio potrà essere utilizzato anche da chi ha già iniziato a esercitare la propria attività professionale, purché la data di inizio indicata nella dichiarazione non sia antecedente di oltre 30 giorni rispetto a quella di presentazione, secondo quanto previsto dal provvedimento e in coerenza con l’articolo 35 del d.P.R. n. 633/1972.

Restano invariati gli obblighi e i termini previsti dalla normativa IVA, mentre la nuova procedura non contempla la presentazione di dichiarazioni con una data di inizio attività risalente a oltre 30 giorni prima.