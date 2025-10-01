mapei istituzionale
Patente a crediti: punteggi aggiuntivi con le attestazioni sul monitoraggio cantieri

Le Parti Sociali dell’edilizia hanno affidato al Formedil nazionale il compito di predisporre le regole operative per il rilascio delle attestazioni valide ai fini del riconoscimento dei crediti aggiuntivi

di Redazione tecnica - 01/10/2025

A un anno esatto dalla piena efficacia della patente per i cantieri edili, si concretizza la possibilità per le imprese del settore di ottenere crediti aggiuntivi grazie all’attestazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali a seguito di visite tecniche in cantiere con esito positivo.

Patente a crediti: accordo per l’attestazione di consulenza e monitoraggio nei cantieri

La conferma arriva con l’Accordo tra le parti sociali dell’edilizia del 19 settembre 2025, che hanno affidato al Formedil nazionale il compito di predisporre, entro il 30 settembre 2025, le indicazioni operative e il modello unico di attestazione.

Ricordiamo che la patente a crediti, resa operativa dal 1° ottobre 2024, è disciplinata dal d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) come modificato dal d.l. n. 19/2024 e disciplinato dal DM n. 132/2024.

Ogni impresa o lavoratore autonomo che opera nei cantieri temporanei o mobili parte da una dotazione iniziale di 30 crediti, che rappresentano una vera e propria “licenza di operare”.

Il sistema funziona su due binari:

  • decurtazione dei crediti: avviene a seguito di violazioni in materia di sicurezza (es. mancanza di dispositivi di protezione collettiva, irregolarità gravi nella gestione della sicurezza, infortuni con esiti rilevanti). Sotto i 15 crediti l’impresa non può svolgere attività nei cantieri;
  • attribuzione di crediti aggiuntivi: è riconosciuta per condotte virtuose come il possesso di certificazioni (ISO, OHSAS/ISO 45001), la regolare iscrizione alle Casse edili, l’attuazione di programmi formativi, la partecipazione ad attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo (come nel caso dell’attestazione oggetto del presente accordo).

Si tratta quindi nel complesso di un sistema che stimola le imprese ad adottare comportamenti preventivi e organizzativi capaci di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

INDICE

1
Patente a crediti: punteggi aggiuntivi con le attestazioni sul monitoraggio cantieri
2
Attestazione: finalità e come ottenerla
3
Rinnovo e nuove attestazioni
