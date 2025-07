Patente cantieri: come avere i crediti aggiuntivi?

Quali condizioni danno diritto a un incremento del punteggio della patente a crediti nei cantieri, come presentare correttamente la documentazione e quali sono le conseguenze di un requisito non più valido o non veritiero: sono numerosi i punti che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito con la nota del 15 luglio 2025, n. 288, fornendo le prime indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 5 del D.M. n. 132/2024, sull’attribuzione del punteggio aggiuntivo per la patente a crediti.

Si tratta di un passaggio importante nella concreta implementazione del sistema della patente a crediti, in vigore dal 1° ottobre 2024, e della relativa piattaforma digitale resa operativa il 10 luglio 2025.

Patente cantieri: la logica premiale del punteggio aggiuntivo

Il D.M. n. 132/2024, adottato in attuazione del nuovo art. 27 del d.lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.L. n. 19/2024), ha previsto un sistema di accreditamento iniziale pari a 30 crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. Tale punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti, attraverso il riconoscimento di una serie di requisiti aggiuntivi. Questi ultimi, elencati in una tabella allegata al decreto, premiano le imprese che adottano sistemi di gestione della sicurezza, che dimostrano stabilità organizzativa o che si avvalgono del supporto degli organismi paritetici.

Tuttavia, il sistema richiede una gestione puntuale e documentata: non si tratta di un’autoattribuzione automatica, ma di un processo che prevede verifiche, aggiornamenti e responsabilità dichiarative.

La nota INL, fornendo una guida operativa a chi intende beneficiare di questi crediti ulteriori, interviene su questi aspetti:

Crediti per anzianità di iscrizione alla CCIAA;

Sistemi di gestione e modelli organizzativi: ISO 45001 e MOG;

Attestazione SOA classifica I e II;

Attestazione da parte degli organismi paritetici;

Rettifiche, sospensioni e responsabilità dichiarative;

Delega e identificazione dei soggetti non italiani;

Sottrazione crediti aggiuntivi.

Vediamoli nel dettaglio.