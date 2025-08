Patente cantieri: tutte le nuove FAQ dell'INL

Soggetti obbligati, esoneri, attività incluse, durata e scadenze: sono tante le indicazioni sulla patente a crediti per i cantieri edili che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, inserendo 11 nuove FAQ nella sezione dedicata.

Patente cantieri: nuovi chiarimenti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nonostante l’obbligo sia in vigore ormai da qualche mese e il sistema abbia raggiunto piena operatività con l’attivazione della piattaforma digitale, non sono pochi i dubbi in capo a imprese e professionisti in relazione al sistema previsto all’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha introdotto l'obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili temporanei e mobili, di possedere la patente a crediti.

Rimangono esclusi:

i soggetti coinvolti per mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici);

imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia, in possesso di un documento equivalente; in uno Stato non appartenente alla UE, con documento riconosciuto secondo la legge italiana.

Le nuove FAQ

Scendendo nel dettaglio delle nuove FAQ, esse riguardano:

le responsabilità soggettive in caso di assenza dei requisiti a seguito di verifica;

l’obbligo di patente per alcune categorie di professionisti;

l’iscrizione di imprese straniere;

la validità patente;

l’obbligo in caso di attività in cantiere;

l’esonero per attività che non necessitano di patente.

Riportiamo il testo integrale nelle pagine seguenti.