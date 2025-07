Patente a crediti e accesso ai dati: il regolamento INL

Come accedere ai dati relativi alla Patente a Crediti nel sistema operativo gestito dall’INL? Quali soggetti sono abilitati, e quali informazioni possono consultare?

Patente a crediti: il regolamento per l'accesso alle informazioni

A rispondere a queste domande “pratiche" è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il Decreto Direttoriale del 27 giugno 2025, n. 43, che definisce le nuove modalità di visualizzazione del sistema obbligatorio per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.

Nello specifico, il provvedimento, come previsto dall’art. 2, comma 2, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili), individua le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti e dei soggetti abilitati sul portale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il regolamento è così strutturato:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali

Art. 3 - Sezioni del Portale relative alle informazioni

Art. 4 - Soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente

Art. 5 - Modalità di accesso

Art. 6 - Visualizzazione dei dati da parte dei soggetti abilitati

Art. 7 - Conservazione dei dati

Art. 8 - Misure tecniche di sicurezza

Art. 9 - Aggiornamenti

Il regolamento contiene anche l’allegato A, con tutte le misure tecniche di sicurezza per l’accesso ai dati.