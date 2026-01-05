sed edilizia espositori
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025

Decreto Sicurezza Lavoro convertito in legge: ecco le novità dell’art. 3 su vigilanza nei subappalti, badge digitale e nuove regole della patente a crediti.

di Redazione tecnica - 05/01/2026

Il badge di cantiere digitale: identificazione e tracciabilità

Accanto al tema della vigilanza, l’art. 3 introduce una disciplina più strutturata del badge di cantiere, prevedendo l’obbligo di una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione per i lavoratori impiegati nei cantieri in appalto e subappalto, nonché negli altri ambiti a rischio elevato che saranno individuati con decreto ministeriale.

La novità più rilevante non è tanto l’obbligo della tessera – già presente nel Testo Unico Sicurezza Lavoro – quanto la sua integrazione digitale. Il badge potrà infatti essere reso disponibile anche in modalità digitale, attraverso strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sulla piattaforma SIISL, la tessera digitale sarà addirittura prodotta automaticamente, con dati precompilati, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro per eventuali integrazioni.

Il quadro che emerge è quello di una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, finalizzata a rendere più immediata l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere e più efficaci i controlli.

