Blumatica Energy
Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025

Decreto Sicurezza Lavoro convertito in legge: ecco le novità dell’art. 3 su vigilanza nei subappalti, badge digitale e nuove regole della patente a crediti.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 05/01/2026

Patente a crediti: modifiche, decurtazioni e nuove soglie

Sul versante della patente a crediti, l’art. 3 interviene direttamente sul D.Lgs. n. 81/2008, modificando l’art. 27 e l’Allegato I-bis.

Uno degli aspetti più delicati riguarda il momento in cui scatta la decurtazione dei crediti. Per alcune violazioni specifiche, individuate nell’Allegato I-bis (in particolare le fattispecie oggi ricondotte ai numeri 21 e 24), la decurtazione non è più legata esclusivamente a provvedimenti definitivi, ma avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. In questo passaggio assume un ruolo centrale il Portale nazionale del sommerso, che diventa uno degli strumenti informativi di riferimento per l’INL.

Viene inoltre raddoppiato l’importo della sanzione amministrativa per chi opera in cantiere senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti: la soglia minima passa da 6.000 a 12.000 euro, con effetti diretti anche sull’esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici.

Non meno rilevante è la previsione di un regime transitorio: le nuove regole sulle decurtazioni si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni antecedenti continuano a valere le disposizioni previgenti.

© Riproduzione riservata
Tag:
SICUREZZA Sicurezza Cantieri Sicurezza Testo Unico Sicurezza Lavoro Gazzetta Ufficiale Patente cantieri edili Badge di cantiere

Documenti Allegati

INDICE

1
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
2
Il badge di cantiere digitale
3
Patente a crediti
4
Notifica preliminare e subappalti
5
Sistema più selettivo, tutto da attuare
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026