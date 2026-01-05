Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
Decreto Sicurezza Lavoro convertito in legge: ecco le novità dell’art. 3 su vigilanza nei subappalti, badge digitale e nuove regole della patente a crediti.
Patente a crediti: modifiche, decurtazioni e nuove soglie
Sul versante della patente a crediti, l’art. 3 interviene direttamente sul D.Lgs. n. 81/2008, modificando l’art. 27 e l’Allegato I-bis.
Uno degli aspetti più delicati riguarda il momento in cui scatta la decurtazione dei crediti. Per alcune violazioni specifiche, individuate nell’Allegato I-bis (in particolare le fattispecie oggi ricondotte ai numeri 21 e 24), la decurtazione non è più legata esclusivamente a provvedimenti definitivi, ma avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. In questo passaggio assume un ruolo centrale il Portale nazionale del sommerso, che diventa uno degli strumenti informativi di riferimento per l’INL.
Viene inoltre raddoppiato l’importo della sanzione amministrativa per chi opera in cantiere senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti: la soglia minima passa da 6.000 a 12.000 euro, con effetti diretti anche sull’esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici.
Non meno rilevante è la previsione di un regime transitorio: le nuove regole sulle decurtazioni si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni antecedenti continuano a valere le disposizioni previgenti.
Documenti AllegatiLegge 29 dicembre 2025, n. 198
