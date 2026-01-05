Notifica preliminare e subappalti: maggiore trasparenza

Un ulteriore tassello riguarda la notifica preliminare di cantiere, che viene rafforzata attraverso la modifica dell’Allegato XII del d.lgs. n. 81/2008. La nuova formulazione impone di indicare espressamente le imprese che operano in regime di subappalto, superando prassi spesso caratterizzate da informazioni parziali o non aggiornate sulla reale articolazione della filiera esecutiva.

La notifica preliminare non si limita più, quindi, a fornire un quadro “statico” del cantiere, ma diventa uno strumento informativo centrale per la tracciabilità dei soggetti effettivamente presenti e operanti, con riflessi diretti sull’attività di vigilanza e controllo. L’indicazione dei subappaltatori consente infatti agli organi ispettivi di ricostruire fin dall’inizio la catena delle responsabilità, evitando che il ricorso al subappalto produca aree opache difficilmente verificabili ex post.

La disposizione assume rilievo anche sotto il profilo operativo per committenti, responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza, chiamati a prestare maggiore attenzione alla coerenza tra assetto contrattuale e assetto reale del cantiere, nonché all’aggiornamento delle informazioni trasmesse. In questo senso, la notifica preliminare viene progressivamente valorizzata come presidio di prevenzione e non come mero adempimento formale.

La ratio dell’intervento è chiara: rendere visibile, sin dall’avvio del cantiere, la struttura effettiva della filiera, riducendo il rischio che la frammentazione degli affidamenti si traduca in una dispersione delle responsabilità e in una minore efficacia delle attività di controllo, soprattutto nei contesti caratterizzati da un uso intensivo del subappalto.