Un sistema più selettivo, ma tutto da attuare

Nel complesso, l’art. 3 del Decreto Sicurezza Lavoro, come convertito dalla Legge n. 198/2025, disegna un sistema più selettivo, più tracciabile e maggiormente orientato a colpire le aree di maggiore fragilità del mercato dei lavori.

Resta però centrale la fase attuativa: molte delle disposizioni rinviano a decreti ministeriali, chiamati a definire ambiti a rischio, modalità operative, misure di controllo e gestione dei dati. È su questo terreno che si giocherà l’effettiva capacità della riforma di incidere sulla sicurezza reale dei cantieri, evitando che strumenti come la patente a crediti e il badge digitale si riducano a meri adempimenti formali.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale chiude la fase normativa, ma apre quella, ben più complessa, dell’applicazione concreta.