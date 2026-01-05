deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025

Decreto Sicurezza Lavoro convertito in legge: ecco le novità dell’art. 3 su vigilanza nei subappalti, badge digitale e nuove regole della patente a crediti.

di Redazione tecnica - 05/01/2026

Un sistema più selettivo, ma tutto da attuare

Nel complesso, l’art. 3 del Decreto Sicurezza Lavoro, come convertito dalla Legge n. 198/2025, disegna un sistema più selettivo, più tracciabile e maggiormente orientato a colpire le aree di maggiore fragilità del mercato dei lavori.

Resta però centrale la fase attuativa: molte delle disposizioni rinviano a decreti ministeriali, chiamati a definire ambiti a rischio, modalità operative, misure di controllo e gestione dei dati. È su questo terreno che si giocherà l’effettiva capacità della riforma di incidere sulla sicurezza reale dei cantieri, evitando che strumenti come la patente a crediti e il badge digitale si riducano a meri adempimenti formali.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale chiude la fase normativa, ma apre quella, ben più complessa, dell’applicazione concreta.

