Patente a crediti: operativa la nuova piattaforma INL

È pienamente operativa la piattaforma digitale predisposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la gestione della patente a crediti, tassello fondamentale nel sistema di qualificazione obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 come modificato dalla legge n. 56/2024.

Patente a crediti: la piattaforma telematica INL

L’accesso alla piattaforma – consentito tramite SPID o CIE – permetterà non solo di presentare l’istanza per il rilascio della patente, ma anche di monitorare in tempo reale il punteggio assegnato a ciascun soggetto, favorendo maggiore trasparenza e tracciabilità nelle attività di cantiere.

Cos'è la patente a crediti

Il sistema della patente a crediti è stato istituito con l’art. 29, comma 19 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Tale disposizione ha riscritto integralmente l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), introducendo un meccanismo premiale e sanzionatorio fondato sul punteggio, finalizzato a qualificare le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La norma ha previsto: