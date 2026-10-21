Oltre 67 milioni di unità immobiliari censite, un patrimonio abitativo che supera i 6.000 miliardi di euro e circa tre famiglie su quattro che vivono in un’abitazione di proprietà, a conferma di quanto il settore immobiliare continui a rappresentare una componente fondamentale della ricchezza nazionale, pur all’interno di un Paese nel quale il valore degli immobili, la distribuzione della proprietà e le condizioni di accesso alla casa presentano differenze territoriali ed economiche significative.

Sono alcuni dei risultati contenuti in “Gli immobili in Italia 2026 - Ricchezza, reddito e fiscalità immobiliare”, la nona edizione del rapporto realizzato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, che attraverso l’integrazione di informazioni catastali, fiscali e di mercato ricostruisce le caratteristiche del patrimonio immobiliare italiano e le sue relazioni con i redditi delle famiglie, la fiscalità e le condizioni abitative.

Accanto agli approfondimenti sulla distribuzione della proprietà e sull’imposizione immobiliare, questa edizione dedica attenzione alle difficoltà di accesso alla casa per i giovani e all’efficienza energetica degli edifici, due temi che incidono direttamente sulla sostenibilità economica dell’abitare.

Gli immobili in Italia 2026: il progetto e le fonti utilizzate

Avviato nel 2008 e giunto alla nona edizione, il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, che hanno sviluppato un sistema di analisi basato sull’integrazione delle principali banche dati amministrative e fiscali, associando alle informazioni del Catasto Edilizio Urbano le quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, le dichiarazioni dei redditi, i versamenti fiscali e i dati relativi alle compravendite e alle locazioni.

Il risultato è una ricostruzione del patrimonio immobiliare che non si limita alla consistenza delle unità censite, ma permette di metterne in relazione caratteristiche, utilizzi e valori economici con le informazioni sui proprietari, attraverso otto capitoli che affrontano i principali aspetti del sistema immobiliare nazionale, con elaborazioni riferite prevalentemente al 2023 e, per alcuni approfondimenti, ad annualità successive.

Oltre 67 milioni di immobili, tra abitazioni principali, seconde case e locazioni

Alla fine del 2023 lo stock immobiliare nazionale comprende circa 67,4 milioni di unità censite con rendita catastale, per una rendita complessiva di 38,4 miliardi di euro, con una netta prevalenza delle proprietà intestate a persone fisiche, alle quali fanno capo oltre 60,4 milioni di unità, mentre circa 7 milioni appartengono a società, enti e altri soggetti.

Le abitazioni principali delle persone fisiche sono poco più di 20,1 milioni, alle quali si aggiungono circa 14,6 milioni di pertinenze, mentre gli immobili locati superano i 6,5 milioni e quelli dichiarati a disposizione si attestano intorno a 6,6 milioni.

Considerando esclusivamente le abitazioni, il 60,8% viene utilizzato come residenza principale, l’11,4% è concesso in locazione e il 17,7% risulta a disposizione dei proprietari, una classificazione che comprende però situazioni differenti e che non consente di quantificare automaticamente gli immobili inutilizzati, dal momento che include anche seconde case e abitazioni concesse gratuitamente a soggetti diversi dai familiari.

Un patrimonio abitativo da oltre 6.000 miliardi, concentrato soprattutto al Nord

Il valore complessivo delle abitazioni italiane, comprese le relative pertinenze, ha raggiunto nel 2023 6.088,5 miliardi di euro, con una crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente, confermando il peso della proprietà residenziale nella ricchezza nazionale, della quale oltre il 93% risulta detenuto da persone fisiche.

La stima, elaborata utilizzando le quotazioni OMI e le caratteristiche catastali delle unità immobiliari, evidenzia una distribuzione territoriale disomogenea, con il Nord che concentra circa il 52% del valore del patrimonio abitativo e la Lombardia che, con 1.165,6 miliardi di euro, precede il Lazio, dove il valore raggiunge i 726 miliardi. Alle differenze economiche si accompagnano quelle dimensionali, considerando che la superficie media delle abitazioni italiane è di circa 116 metri quadrati, ma supera i 130 metri quadrati in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Umbria, mentre rimane inferiore ai 100 metri quadrati in Liguria e Valle d’Aosta.

Proprietà immobiliare e redditi: le differenze nella distribuzione della ricchezza

La proprietà immobiliare interessa circa 26,7 milioni di contribuenti persone fisiche, pari al 63% dei 42,6 milioni di contribuenti considerati per il 2023, e presenta una relazione con la capacità reddituale, dal momento che il reddito complessivo medio annuo dei proprietari si attesta a 28.673 euro, contro i 24.395 euro della generalità dei contribuenti.

Il confronto, sviluppato tenendo conto delle differenti fasce di reddito e delle caratteristiche socio-demografiche e territoriali, mostra come il possesso di immobili possa assumere un peso molto diverso nelle condizioni economiche delle famiglie, anche perché, tra il 2020 e il 2023, a fronte di una distribuzione sostanzialmente stabile del numero delle proprietà, gli indicatori relativi al valore stimato di mercato delle abitazioni e delle pertinenze segnalano un lieve aumento della concentrazione patrimoniale.

Fiscalità immobiliare: 42 miliardi di euro di gettito annuo

Il patrimonio immobiliare rappresenta una componente importante delle entrate pubbliche, con un gettito che, secondo il rapporto, si attesta intorno a 42 miliardi di euro all’anno, pari a circa il 7,7% delle entrate fiscali complessive, confermando il ruolo della tassazione sugli immobili nel finanziamento della spesa pubblica e delle amministrazioni locali.

L’analisi ricostruisce l’evoluzione del prelievo in Italia, confrontandolo con quello dei principali Paesi europei e dell’OCSE, e approfondisce il tema dell’efficienza della riscossione di IMU e TARI, anche attraverso tecniche di machine learning che permettono di integrare differenti fonti amministrative e stimare le prestazioni dei Comuni in presenza di informazioni incomplete, individuando possibili margini di miglioramento delle entrate senza ricorrere necessariamente a un aumento delle aliquote.

IMU 2025: Comuni vicini ai limiti massimi di imposizione

L’introduzione del nuovo Prospetto delle aliquote IMU, obbligatorio dall’anno d’imposta 2025, ha ricondotto le scelte impositive dei Comuni a una struttura uniforme, consentendo di confrontare le delibere e le modalità di esercizio dell’autonomia tributaria locale.

Dall’esame dei Prospetti emerge che 7.314 Comuni, pari al 98,9% degli enti considerati, hanno approvato una delibera conforme alle nuove modalità, mentre il 57,5% ha adottato un’aliquota unica per le fattispecie esaminate e il restante 42,5% ha scelto di differenziare il prelievo, in un contesto nel quale i margini ancora disponibili per aumentare il gettito sono stimati in circa 1,1 miliardi di euro, pari al 7% delle entrate IMU effettive, a conferma di come gran parte delle amministrazioni operi già su livelli di imposizione prossimi ai massimi consentiti dalla normativa.

Accesso alla casa: il divario tra giovani e adulti

La diffusione della proprietà immobiliare non elimina le difficoltà che una parte della popolazione incontra nell’accesso al mercato, soprattutto quando il rapporto tra redditi, prezzi delle abitazioni e condizioni di finanziamento rende l’acquisto economicamente impegnativo, come emerge dalle elaborazioni relative al periodo 2018-2023, che mostrano una maggiore esposizione dei giovani alle difficoltà derivanti da redditi mediamente inferiori, instabilità lavorativa e dipendenza dal credito.

Nel 2023 gli acquirenti di immobili residenziali sono stati circa 817 mila, dei quali 259 mila con meno di 36 anni, una quota prossima a un terzo del totale che non può però essere interpretata come un segnale di accessibilità generalizzata, dal momento che chi riesce ad acquistare rappresenta soltanto la parte della popolazione che dispone di risorse adeguate, mentre nei mercati urbani caratterizzati da valori immobiliari elevati anche la locazione, per effetto dell’incidenza dei canoni sui redditi, non costituisce sempre un’alternativa sostenibile.

Efficienza energetica degli edifici: risparmi potenziali per 26 miliardi di euro

La qualità energetica del patrimonio residenziale incide direttamente sulle condizioni economiche delle famiglie, perché il costo necessario per riscaldare e alimentare un’abitazione dipende non soltanto dai prezzi dell’energia, ma anche dalle caratteristiche dell’edificio, dagli impianti installati e dalle modalità con cui vengono utilizzati.

Superficie, periodo di costruzione, zona climatica, tipologia dell’impianto di riscaldamento e composizione del nucleo familiare sono alcuni degli elementi considerati nell’approfondimento dedicato all’efficienza energetica, attraverso il quale il Dipartimento delle Finanze ha cercato di quantificare i margini di riduzione della spesa domestica, utilizzando un modello econometrico che confronta la spesa sostenuta dalle famiglie con quella teoricamente necessaria per soddisfare il medesimo fabbisogno in condizioni di massima efficienza.

Dalle elaborazioni emerge che il raggiungimento della massima efficienza tecnica potrebbe consentire un risparmio complessivo di circa 26 miliardi di euro all’anno, una stima che restituisce la dimensione economica dei possibili miglioramenti, ma che richiede alcune precisazioni prima di essere collegata agli interventi di riqualificazione edilizia.

Il modello misura infatti la distanza dei consumi osservati da una condizione ideale di efficienza, senza stabilire quanto delle inefficienze rilevate dipenda dalle caratteristiche costruttive e impiantistiche degli edifici e quanto sia riconducibile ai comportamenti degli occupanti, una distinzione necessaria per evitare di attribuire automaticamente l’intero risparmio stimato ai lavori di ristrutturazione energetica o a specifiche tecnologie.

I 26 miliardi di euro non rappresentano quindi una previsione dei benefici ottenibili attraverso interventi edilizi, ma evidenziano quanto possa essere ampio il margine di riduzione della spesa domestica considerando insieme le caratteristiche delle abitazioni e le modalità di utilizzo dell’energia, offrendo al settore delle costruzioni ulteriori elementi per valutare il miglioramento delle prestazioni energetiche anche attraverso le conseguenze economiche che può produrre per le famiglie.

Riqualificazione energetica e povertà energetica

Il rapporto tra efficienza energetica e condizioni economiche viene approfondito attraverso una valutazione della povertà energetica, che riguarda le famiglie in difficoltà nel sostenere le spese necessarie per soddisfare i bisogni energetici essenziali e che può dipendere, oltre che dai redditi, dalle caratteristiche dell’abitazione e dai costi richiesti per il suo utilizzo.

Le simulazioni indicano che il raggiungimento della massima efficienza tecnica potrebbe dimezzare l’indicatore di povertà energetica, mentre la riduzione della spesa potrebbe tradursi, per molte famiglie, in un incremento del reddito disponibile equivalente al 5-6%, con benefici potenzialmente più rilevanti per i nuclei economicamente vulnerabili.

Il collegamento tra qualità del patrimonio edilizio, costi energetici e condizioni economiche offre elementi di valutazione anche per le politiche di incentivazione, che potrebbero tenere maggiormente conto delle condizioni degli occupanti oltre che delle caratteristiche tecniche degli edifici, pur nella consapevolezza che il rapporto non individua specifici interventi ai quali attribuire i risparmi stimati.

Patrimonio immobiliare italiano: le indicazioni del Rapporto 2026

La nona edizione di “Gli immobili in Italia” conferma il peso della proprietà immobiliare nell’economia nazionale e nelle condizioni patrimoniali delle famiglie, mostrando come la consistenza e il valore degli edifici rappresentino soltanto una parte delle informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche del sistema abitativo italiano, nel quale alle differenze territoriali nella distribuzione della ricchezza si affiancano quelle reddituali e generazionali, mentre la fiscalità continua a contribuire in misura significativa alle entrate pubbliche.

L’approfondimento sull’efficienza energetica aggiunge un ulteriore elemento di analisi, collegando le caratteristiche del patrimonio residenziale alla spesa delle famiglie e alle condizioni di povertà energetica, con risultati che, pur fondati su simulazioni teoriche, evidenziano il ruolo che il miglioramento dell’efficienza può assumere nella sostenibilità economica dell’abitare e nelle future politiche di riqualificazione del patrimonio edilizio.