Una vicenda penale che coinvolge il legale rappresentante può incidere sull’affidabilità dell’operatore economico? Fino a che punto la stazione appaltante può utilizzare una sentenza di patteggiamento per valutare la permanenza dei requisiti di affidabilità?

Quali sono i limiti imposti dall’art. 98 del d.Lgs. n. 36/2023 nella dimostrazione del grave illecito professionale?

Con la sentenza del 20 maggio 2026, n. 9403, il TAR Lazio, sez. I Roma, ha affrontato uno dei temi più delicati della disciplina delle cause di esclusione non automatiche: il rapporto tra vicende penali degli esponenti aziendali e giudizio di affidabilità dell’operatore economico.

La pronuncia assume particolare rilievo perché si inserisce nell’impianto normativo delineato dal d.Lgs. n. 36/2023, caratterizzato dall’abbandono delle clausole generali del previgente Codice dei contratti pubblici e dall’introduzione di un sistema fondato su fattispecie tipizzate e mezzi di prova tassativamente individuati dal legislatore.

Nel caso in esame, il giudice amministrativo è stato chiamato a chiarire se una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per bancarotta fraudolenta possa costituire un elemento sufficiente per fondare un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici.

​Gravi illeciti professionali: il patteggiamento per bancarotta fraudolenta può giustificare la revoca dell’aggiudicazione?

La controversia trae origine da una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, suddiviso in più lotti.

All’esito della gara, una società era risultata aggiudicataria di uno dei lotti. Successivamente, tuttavia, la stazione appaltante aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione sulla base di due distinti presupposti.

In primo luogo, per il Comune andava integrata la fattispecie del grave illecito professionale prevista dall’art. 98, comma 3, lett. h), del d.Lgs. n. 36/2023, valorizzando una sentenza definitiva di patteggiamento per bancarotta fraudolenta pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società.

Inoltre l’amministrazione contestava all’operatore la violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 98, comma 5, del Codice, per non aver comunicato tempestivamente alcuni eventi societari, tra cui la messa in liquidazione volontaria, la nomina del liquidatore, lo stato di scioglimento della società e la stessa esistenza della sentenza penale.

L’impresa aveva quindi impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, sostenendo, tra l’altro, che la sentenza di patteggiamento non rientrasse tra i mezzi di prova espressamente individuati dall’art. 98 del Codice per dimostrare l’esistenza del grave illecito professionale.

Grave illecito professionale e mezzi di prova nel d.Lgs. n. 36/2023

La vicenda si colloca nell’ambito della disciplina delle cause di esclusione prevista dal nuovo Codice Appalti, nel quale gli artt. 94 e 95 distinguono le cause di esclusione automatiche da quelle non automatiche.

In particolare, l’art. 95, comma 1, lett. e), consente l’esclusione dell’operatore che abbia commesso un grave illecito professionale tale da mettere in dubbio la sua integrità o affidabilità. La nozione di grave illecito professionale è disciplinata in modo dettagliato dall’art. 98, che individua le fattispecie rilevanti e i relativi presupposti applicativi.

Sempre l’art. 98, comma 3, lett. h), attribuisce rilevanza ad alcuni specifici reati, tra cui la bancarotta fraudolenta, mentre il comma 6 individua i mezzi di prova che la stazione appaltante può utilizzare per dimostrare la sussistenza delle fattispecie rilevanti.

Per quanto concerne i reati contemplati dalla lett. h), il legislatore ha espressamente indicato quali mezzi di prova sono utilizzabili dalla stazione appaltante per dimostrare la sussistenza della causa escludente:

la sentenza di condanna definitiva;

la sentenza di condanna non definitiva;

il decreto penale di condanna irrevocabile;

i provvedimenti cautelari personali o reali.

La norma, tuttavia, non richiama la sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Patteggiamento e grave illecito professionale: la decisione del TAR Lazio

Il catalogo dei mezzi di prova è tassativo

La questione centrale affrontata dal TAR riguarda quindi la possibilità di utilizzare una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta emessa nei riguardi del legale rappresentante quale mezzo di prova del grave illecito professionale dell’operatore economico.

Secondo il Collegio, la risposta deve essere negativa: la disciplina contenuta nell’art. 98, comma 6, del Codice individua infatti un elenco chiuso di mezzi probatori. La sentenza di patteggiamento non compare tra quelli previsti per le fattispecie di cui alla lett. h) e tale omissione non può essere superata mediante interpretazioni estensive o analogiche.

Il giudice evidenzia come il Codice Appalti di cui al d.Lgs. n. 36/2023 abbia scelto espressamente di costruire il sistema dei gravi illeciti professionali su presupposti tipizzati, limitando il margine di discrezionalità delle amministrazioni.

Il confronto con le altre fattispecie previste dall’art. 98

Un ulteriore argomento valorizzato dalla sentenza deriva dalla struttura stessa dell’art. 98. Il comma 6, lett. g), dedicato alle condotte anticoncorrenziali, include espressamente la sentenza di patteggiamento tra i mezzi adeguati di prova.

Secondo il TAR, questa circostanza dimostra che il legislatore era perfettamente consapevole della possibilità di attribuire rilevanza al patteggiamento. La mancata previsione della medesima prova con riguardo alla fattispecie di cui alla successiva lett. h) deve pertanto essere considerata una scelta normativa deliberata e non una lacuna suscettibile di integrazione interpretativa.

Il Codice supera il modello delle clausole generali

La sentenza si sofferma anche sull’evoluzione normativa intervenuta con il passaggio dal vecchio codice (d.Lgs. n. 50/2016) al d.Lgs. n. 36/2023.

Il nuovo Codice, invece, ha abbandonato tale impostazione, introducendo un sistema fondato sulla tassatività delle condotte rilevanti e dei mezzi di prova utilizzabili.

In questa prospettiva, la scelta di non attribuire rilevanza alla sentenza di patteggiamento per la fattispecie della bancarotta fraudolenta risulta coerente anche con gli obiettivi perseguiti dalla Riforma Cartabia, che ha progressivamente ridimensionato gli effetti extrapenali del patteggiamento.

Quando la stazione appaltante può rivalutare il grave illecito professionale

Pur annullando il provvedimento di revoca, il TAR non ha comunque escluso che la stazione appaltante possa procedere a una nuova valutazione della posizione dell’operatore.

Il Collegio ha infatti osservato che il Comune potrà verificare l’eventuale esistenza di provvedimenti cautelari personali o reali adottati nell’ambito del procedimento penale. Qualora tali atti risultassero presenti, essi potrebbero costituire mezzi di prova espressamente contemplati dall’art. 98, comma 6, lett. h), del Codice e quindi legittimare una nuova istruttoria sulla sussistenza del grave illecito professionale, purché adeguatamente motivata.

Gravi illeciti professionali: effetti pratici per stazioni appaltanti e operatori economici sulle cause di esclusione

La sentenza offre indicazioni particolarmente rilevanti per le stazioni appaltanti chiamate a valutare l’affidabilità degli operatori economici.

Il Codice impone di verificare non soltanto la riconducibilità della condotta a una delle fattispecie tipizzate dall’art. 98, comma 3, ma anche la presenza di uno dei mezzi di prova espressamente individuati dal comma 6.

L’assenza di tale presupposto impedisce di fondare legittimamente un provvedimento di esclusione o di revoca dell’aggiudicazione.

Per quanto riguarda i reati fallimentari, una sentenza di patteggiamento, quando non è accompagnata da ulteriori elementi espressamente contemplati dalla norma, non può essere utilizzata per dimostrare il grave illecito professionale.

La decisione rafforza l’impostazione rigorosa introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici in materia di gravi illeciti professionali, confermando la centralità del principio di tassatività quale garanzia di certezza e prevedibilità delle decisioni amministrative.