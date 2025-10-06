Può una pavimentazione esterna realizzata con massetto in calcestruzzo, essere qualificata come attività di edilizia libera? Quali limiti pongono il Testo Unico Edilizia e la giurisprudenza in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali?

La recente sentenza del TAR Campania del 9 settembre 2025, n. 1442, offre una risposta chiara a un tema che ricorre spesso nella pratica edilizia e nella gestione del territorio.

Pavimentazione esterna in area vincolata: è edilizia libera?

Il caso in esame riguardava l’impugnazione di un’ordinanza comunale di demolizione relativa a circa 100 mq di area pavimentata con massetto in calcestruzzo, realizzata in area plurivincolata.

Il proprietario aveva sostenuto che la pavimentazione rientrasse nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Una tesi che il TAR non ha assolutamente condiviso, respingendo il ricorso e confermando la legittimità dell'ordine di demolizione. Vediamo il perché.