Pavimentazione esterna e vincoli: il TAR ribadisce i limiti dell’edilizia libera
La sentenza n. 1442/2025 conferma che la realizzazione di una pavimentazione in area vincolata non rientra tra le opere eseguibili senza titolo abilitativo
Può una pavimentazione esterna realizzata con massetto in calcestruzzo, essere qualificata come attività di edilizia libera? Quali limiti pongono il Testo Unico Edilizia e la giurisprudenza in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali?
La recente sentenza del TAR Campania del 9 settembre 2025, n. 1442, offre una risposta chiara a un tema che ricorre spesso nella pratica edilizia e nella gestione del territorio.
Pavimentazione esterna in area vincolata: è edilizia libera?
Il caso in esame riguardava l’impugnazione di un’ordinanza comunale di demolizione relativa a circa 100 mq di area pavimentata con massetto in calcestruzzo, realizzata in area plurivincolata.
Il proprietario aveva sostenuto che la pavimentazione rientrasse nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Una tesi che il TAR non ha assolutamente condiviso, respingendo il ricorso e confermando la legittimità dell'ordine di demolizione. Vediamo il perché.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO