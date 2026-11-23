La trasformazione di Torino Esposizioni nella nuova Biblioteca Civica Centrale ha coinvolto uno degli edifici più significativi dell'architettura e dell'ingegneria italiana del Novecento.

I grandi saloni progettati da Pier Luigi Nervi e realizzati tra il 1947 e il 1953 costituiscono un patrimonio nel quale struttura, materiali e concezione degli spazi formano un sistema unitario, imponendo scelte progettuali ed esecutive particolarmente attente alla conservazione dell'architettura originaria.

L'intervento ha dovuto conciliare la conservazione delle strutture esistenti con le esigenze di sicurezza, accessibilità e funzionalità di una moderna biblioteca pubblica. Accanto al consolidamento delle grandi coperture in ferrocemento, sono state realizzate nuove opere, tra cui 22.000 m² di pavimentazione in calcestruzzo a vista su pannelli radianti, la cui realizzazione ha richiesto una soluzione specifica sviluppata da Heidelberg Materials e Ibuild Italia.

Il recupero di Torino Esposizioni e l'architettura di Pier Luigi Nervi

La trasformazione del complesso ha preso le mosse dal percorso di conoscenza sviluppato attraverso il Conservation Management Plan, elaborato dal Politecnico di Torino grazie a un finanziamento del programma Keeping It Modern del Getty Conservation Institute. Ricostruzione storica, rilievi tridimensionali, indagini sui materiali, analisi del degrado e verifiche strutturali hanno permesso di ricostruire le condizioni dell'edificio e le trasformazioni intervenute nel corso degli anni, fornendo le informazioni necessarie per orientare la progettazione e le attività di cantiere.

Dopo aver perso la sua funzione originaria, Torino Esposizioni aveva attraversato un lungo periodo di abbandono, senza interventi continuativi di manutenzione ordinaria. Il progetto ha quindi dovuto affrontare le esigenze di miglioramento della risposta strutturale e sismica, l'adeguamento antincendio, l'integrazione degli impianti e l'accessibilità, in vista della trasformazione del complesso nella nuova Biblioteca Civica Centrale, la cui apertura è prevista per dicembre 2026.

La particolare natura dell'opera di Nervi ha imposto di preservare non soltanto i materiali, ma anche la geometria e la leggibilità delle strutture originarie. Le grandi coperture in ferrocemento, sostenute dagli imponenti pilastri inclinati in cemento armato, costituiscono infatti elementi portanti e, allo stesso tempo, una parte essenziale dell'identità architettonica dell'edificio.

A rendere più articolato il quadro progettuale ha contribuito anche la condizione di tutela cui il complesso è sottoposto dal 2020, che ha richiesto il coinvolgimento della Soprintendenza nelle scelte relative a opere, materiali e modalità di intervento.

Le indagini sui materiali cementizi hanno evidenziato fenomeni di carbonatazione, fessurazioni, distacchi e corrosione delle armature, pur restituendo un quadro generale meno compromesso di quanto il lungo abbandono potesse far supporre. Le verifiche condotte negli anni precedenti, anche in occasione delle Olimpiadi, avevano già riscontrato condizioni di conservazione generalmente buone, con criticità localizzate, tra cui il degrado della pilastrata dell'abside dovuto alla carbonatazione del calcestruzzo e all'ossidazione delle armature.

Rinforzo strutturale e ripristino del calcestruzzo nel Salone B

Le indagini preliminari e le verifiche di cantiere hanno individuato la necessità di interventi puntuali sul Salone B, destinati al ripristino degli elementi degradati, all'incremento della capacità portante e al miglioramento della risposta strutturale e sismica. Le lavorazioni hanno interessato la copertura in ferrocemento, i pilastri inclinati, gli archi, le travi e gli impalcati.

Per la copertura, costituita da elementi prefabbricati ondulati in ferrocemento di circa 4,5 × 2,5 m e caratterizzata da una luce di circa 63 m, la scelta progettuale è stata quella di conservare integralmente l'intradosso, concentrando il miglioramento sismico sull'estradosso. Dopo la rimozione delle guaine esistenti, sono stati applicati rinforzi a matrice inorganica lungo le creste degli elementi ondulati, utilizzando circa 8 km di nastri in rete di fibra di acciaio galvanizzato, larghi 30 cm e inglobati nella geomalta. Una soluzione scelta per la compatibilità con il ferrocemento originario e per la maggiore reversibilità rispetto ai tradizionali sistemi a matrice epossidica.

I grandi pilastri inclinati, che svolgono anche la funzione di contrafforti della copertura, sono stati interessati da rinforzi specifici per affrontare le carenze di armatura a taglio emerse dalle indagini. La geometria dei nastri e i relativi ancoraggi sono stati definiti da Ingembp, consulente di Cobar, con l'obiettivo di limitare l'invasività delle lavorazioni e garantire efficacia strutturale e durabilità. Rinforzi a flessione e taglio sono stati previsti anche per travi e archi, mediante fasce continue applicate all'estradosso.

Per gli impalcati laterali e gli altri orizzontamenti, invece, è stato realizzato un getto collaborante di circa 30 mm di spessore, contenente fibre d'acciaio ad alto tenore di carbonio, così da incrementare rigidezza e capacità portante, migliorando il comportamento nei confronti delle azioni sismiche senza aumentare eccessivamente peso e spessore delle strutture.

Parallelamente sono stati eseguiti il ripristino del calcestruzzo armato degradato e la sigillatura delle lesioni strutturali, attraverso un lavoro coordinato tra direzione lavori, imprese e fornitori, supportato anche dal sistema di prove e controlli del laboratorio del Politecnico di Milano.

Pavimentazione in calcestruzzo su pannelli radianti: le esigenze del progetto

Accanto al recupero delle strutture storiche, una delle lavorazioni più impegnative ha riguardato la realizzazione della nuova pavimentazione interna, per una superficie complessiva di circa 22.000 m², da eseguire sopra un impianto di riscaldamento a pannelli radianti.

Per il general contractor Costruzioni Barozzi S.p.A., la scelta del calcestruzzo a vista doveva rispondere a esigenze strettamente legate alla nuova destinazione dell'edificio. La pavimentazione avrebbe dovuto garantire resistenza meccanica e durabilità in ambienti pubblici ad alta frequentazione, assicurando al tempo stesso un adeguato comportamento termico della pavimentazione in abbinamento all'impianto radiante e una finitura estetica compatibile con il valore storico e architettonico degli spazi.

La presenza dei pannelli radianti introduceva inoltre alcune criticità esecutive, soprattutto per quanto riguarda il comportamento del materiale durante i cicli di riscaldamento e raffrescamento. Era necessario contenere i fenomeni di ritiro e il rischio di fessurazione, senza compromettere le prestazioni richieste alla pavimentazione, tenendo conto anche della scelta di utilizzare fibre polimeriche strutturali in alternativa all'armatura tradizionale, in presenza delle tubazioni dell'impianto radiante.

Un'ulteriore difficoltà derivava dall'articolazione dell'immobile, sviluppato tra piano interrato, piano terra e alcune appendici al primo piano, con conseguenti esigenze di pompaggio e distribuzione del calcestruzzo su distanze significative.

Il risultato atteso era una pavimentazione continua, resistente e stabile nel tempo, capace di sopportare le sollecitazioni dell'utilizzo quotidiano e di integrarsi visivamente con l'architettura di Nervi, nella quale il calcestruzzo rappresenta uno degli elementi espressivi più riconoscibili.

Heidelberg Materials e Ibuild Italia: una miscela di calcestruzzo studiata per il cantiere

Per rispondere alle esigenze progettuali, Ibuild Italia, società del gruppo Heidelberg Materials specializzata nella posa di pavimentazioni in calcestruzzo, ha seguito lo sviluppo della soluzione insieme ai tecnologi del gruppo, lavorando sulla composizione della miscela e sulle modalità esecutive.

L'obiettivo era ottenere un calcestruzzo adatto alla posa su pannelli radianti, con caratteristiche meccaniche adeguate, una finitura estetica di qualità e una lavorabilità compatibile con la necessità di pompare il materiale su distanze superiori a 100 metri.

Come ha spiegato il geom. Davide Zoncada di Ibuild Italia, che ha seguito il cantiere: «Per quanto riguarda lo studio della miscela, partendo dalle necessità tecniche e estetiche e dall’esigenza di pompare il calcestruzzo a circa 100 metri, in collaborazione con i tecnologi del Gruppo, abbiamo sviluppato una miscela ad hoc con Rck 37, con inerti migliorati per la resa estetica, un’additivazione speciale per contenere i fenomeni di ritiro e fessurazione e con l’inserimento di fibre polimeriche strutturali per compensare l’evidente assenza di armatura data la presenza dei tubi dell’impianto di riscaldamento».

La soluzione sviluppata da Heidelberg Materials ha quindi previsto un calcestruzzo con Rck 37, aggregati selezionati anche in funzione della resa estetica, un sistema di additivazione specifico per contenere i fenomeni di ritiro e fessurazione e l'impiego di fibre polimeriche strutturali, introdotte per rispondere alle esigenze meccaniche della pavimentazione in presenza delle tubazioni dell'impianto radiante.

La formulazione della miscela è stata uno dei passaggi determinanti dell'intervento, perché le caratteristiche del materiale dovevano rispondere contemporaneamente alle condizioni di posa, alle sollecitazioni previste durante l'esercizio e al risultato estetico richiesto dalla committenza.

Produzione e pompaggio del calcestruzzo: oltre 2.500 m³ dall'impianto di Grugliasco

Il calcestruzzo è stato prodotto nell'impianto Heidelberg Materials di Grugliasco, con controlli costanti durante la produzione e verifiche del materiale in fase di getto. Complessivamente sono stati forniti oltre 2.500 m³ di calcestruzzo, destinati alla realizzazione delle pavimentazioni interne sui diversi livelli dell'edificio.

La distribuzione del materiale ha richiesto l'impiego di una pompa autocarrata posizionata all'esterno del fabbricato, collegata a una linea di tubazioni lunga oltre 100 metri. Questa configurazione ha consentito di raggiungere le diverse aree di intervento, comprese quelle al piano interrato e nelle appendici del primo piano, adattando le operazioni di getto alla particolare articolazione degli spazi.

La necessità di mantenere lavorabilità e caratteristiche prestazionali del calcestruzzo lungo l'intero percorso di pompaggio è stata quindi considerata fin dalla formulazione della miscela, attraverso il lavoro congiunto tra i tecnologi di Heidelberg Materials e il personale di Ibuild Italia impegnato nel cantiere.

Posa e finitura della pavimentazione in calcestruzzo a vista

La posa del calcestruzzo è stata eseguita mediante operazioni di stesura e staggiatura manuale, seguite dalla frattazzatura e dalla lisciatura meccanica della superficie. Al termine delle lavorazioni è stato applicato un prodotto antievaporante, per accompagnare la maturazione del materiale e limitare gli effetti legati alla perdita troppo rapida dell'acqua d'impasto.

Una parte importante dell'intervento ha riguardato la finitura estetica, che doveva rispettare il carattere storico degli ambienti e valorizzare il calcestruzzo come materiale a vista. Per ottenere il risultato richiesto sono stati effettuati diversi passaggi di levigatura meccanica con dischi diamantati, asportando circa 5-8 mm dello strato superficiale in modo da portare a vista gli aggregati naturali provenienti da cave locali, già selezionati durante lo studio della miscela.

La pavimentazione è stata successivamente trattata con silicati di litio, utilizzati per incrementare la resistenza all'abrasione degli strati superficiali, migliorare la protezione dalle sollecitazioni meccaniche, ridurre la formazione di polvere e agevolare le operazioni di pulizia.

L'ultima fase ha interessato i giunti di contrazione, per uno sviluppo complessivo di circa 13 km. I giunti sono stati aperti manualmente, aspirati e successivamente sigillati con materiale siliconico, completando una lavorazione particolarmente impegnativa anche per l'estensione delle superfici interessate.

La sequenza di posa, levigatura e trattamento superficiale ha permesso a Ibuild Italia di seguire tutte le fasi della realizzazione, dalla messa in opera del calcestruzzo fino alla finitura richiesta per gli ambienti della nuova biblioteca.

Pavimentazione radiante: 22.000 m² realizzati e risultati dell'intervento

I getti sono iniziati nel marzo 2026 e si sono conclusi nel luglio 2026, per una superficie complessiva di 22.000 m² e oltre 2.500 m³ di calcestruzzo prodotto e fornito da Heidelberg Materials.

I risultati delle verifiche successive alla posa sono stati positivi, con assenza di fessurazioni riscontrate e messa in funzione dell'impianto radiante senza criticità, confermando, nelle condizioni osservate, l'efficacia delle soluzioni adottate per la miscela e per le lavorazioni.

La committenza ha inoltre apprezzato la possibilità di affidarsi a un unico interlocutore per lo studio della miscela, la fornitura del materiale, la posa e i trattamenti finali, un'organizzazione che ha favorito il coordinamento delle diverse attività e il controllo della qualità della pavimentazione.

Nel recupero di Torino Esposizioni, la pavimentazione realizzata da Heidelberg Materials e Ibuild Italia ha rappresentato una lavorazione particolarmente impegnativa, nella quale la scelta della miscela, le modalità di posa e i trattamenti superficiali hanno dovuto rispondere alle esigenze di un edificio storico destinato a una nuova funzione pubblica. Un risultato che conferma l'importanza di affrontare la progettazione delle pavimentazioni considerando fin dall'inizio materiali, impianti, condizioni esecutive e caratteristiche degli ambienti.

Scheda progetto