Quando si parla di pavimentazione esterna, la percezione diffusa è che si tratti, nella maggior parte dei casi, di una semplice opera di finitura, priva di effetti urbanistici e quindi liberamente realizzabile.

Ma la pavimentazione esterna rientra sempre nell’edilizia libera oppure, in alcuni casi, richiede un titolo abilitativo? In realtà, la prassi applicativa dimostra come proprio le pavimentazioni siano spesso al centro di contenziosi, contestazioni e provvedimenti repressivi, soprattutto quando incidono su aree esterne non marginali o su terreni con specifica destinazione urbanistica.

In termini operativi, la pavimentazione esterna non è edilizia libera per definizione, ma lo è solo quando resta confinata nell’ambito di una mera finitura e non determina una trasformazione stabile del suolo.

Il problema non è tanto stabilire se una pavimentazione possa rientrare nell’edilizia libera, quanto comprendere quando ciò sia effettivamente possibile. La normativa di riferimento, a partire dall’art. 6 del d.P.R. 380/2001 e dal Glossario dell’edilizia libera approvato con il DM 2 marzo 2018, fornisce indicazioni importanti, ma non elimina le zone grigie applicative.

È in questi spazi interpretativi che la giurisprudenza è stata chiamata più volte a intervenire, chiarendo che il discrimine non risiede nella denominazione dell’opera o nel materiale utilizzato, bensì negli effetti concreti prodotti sul suolo e sull’assetto urbanistico dell’area.

In questo contesto si inserisce la recente sentenza del Consiglio di Stato del 21 gennaio 2026, n. 462, fornendo delle indicazioni utili per ricostruire i limiti entro cui è ancora possibile parlare di edilizia libera e per individuare, invece, i casi in cui l’intervento assume una rilevanza tale da richiedere un titolo edilizio.

Pavimentazione esterna: è edilizia libera o serve il titolo edilizio?

La controversia nasceva dalla realizzazione di un intervento qualificato dal privato come semplice pavimentazione esterna, eseguita su un’area originariamente a destinazione agricola.

L’opera consisteva nella sistemazione di una superficie di notevole estensione mediante livellamento del terreno, stesura di strati di tout venant e successiva rullatura, così da ottenere un piazzale stabile e pienamente fruibile.

L’amministrazione aveva ritenuto che l’intervento non potesse essere ricondotto all’edilizia libera, in quanto idoneo a determinare una trasformazione permanente del suolo, e aveva quindi adottato i conseguenti provvedimenti repressivi.

Dopo il ricorso al TAR, la questione è giunta al Consiglio di Stato, chiamato a chiarire se un’opera di questo tipo potesse davvero rientrare nel perimetro delle pavimentazioni libere o se, al contrario, dovesse essere qualificata come intervento urbanisticamente rilevante.

Pavimentazione edilizia libera: il quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza è l’art. 6 del d.P.R. 380/2001, che individua le attività edilizie realizzabili senza titolo abilitativo. Tra queste rientrano anche gli interventi di pavimentazione esterna riconducibili all’edilizia libera ma solo a determinate condizioni, oggi chiarite dal DM 2 marzo 2018.

Il Glossario dell’edilizia libera, allegato al decreto, include infatti la pavimentazione esterna tra gli interventi riconducibili all’edilizia libera, specificando però che si tratta di opere:

riferite ad aree pertinenziali ;

; contenute entro l’indice di permeabilità , ove previsto dallo strumento urbanistico;

, ove previsto dallo strumento urbanistico; prive di effetti di trasformazione stabile del suolo.

Già dalla formulazione normativa emerge un dato chiave: non è il tipo di opera in sé a qualificare l’intervento, ma il suo impatto urbanistico.

Il Glossario dell’edilizia libera non è una “zona franca”

Un equivoco ricorrente consiste nel considerare il Glossario come un elenco di interventi sempre e comunque liberi. In realtà, lo stesso decreto chiarisce che l’elenco è non esaustivo e che le opere indicate restano comunque subordinate:

al rispetto degli strumenti urbanistici;

alle normative di settore;

all’assenza di effetti edilizi o urbanistici rilevanti.

La pavimentazione esterna, quindi, non diventa automaticamente edilizia libera solo perché citata nel Glossario. Occorre verificare se l’intervento si mantenga nell’ambito di una mera finitura superficiale oppure se produca una trasformazione del territorio.

Il vero discrimine: finitura o trasformazione del suolo

È su questo punto che la giurisprudenza ha costruito, nel tempo, un orientamento ormai consolidato.

La pavimentazione rientra nell’edilizia libera quando:

ha estensione contenuta ;

; non altera in modo significativo la permeabilità del suolo;

non modifica la funzione urbanistica dell’area ;

; non comporta opere di sottofondo tali da rendere l’intervento stabile e irreversibile.

È proprio il superamento di questi limiti che segna il passaggio dall’edilizia libera all’intervento urbanisticamente rilevante.

L'intervento esce dall’edilizia libera quando:

determina una consumazione stabile del suolo ;

; crea superfici permanentemente fruibili;

incide sull’assetto territoriale dell’area;

assume una funzione autonoma rispetto all’edificio principale.

La sentenza in esame offre un chiarimento particolarmente netto su questi profili.

L’analisi del Consiglio di Stato

Nel ricostruire la vicenda, il Consiglio di Stato ha impostato l’analisi muovendo da un presupposto ormai consolidato: la qualificazione edilizia di una pavimentazione esterna non può essere effettuata in modo astratto, né facendo esclusivo riferimento al nomen iuris dell’opera o ai materiali impiegati.

Il Collegio ha chiarito che la nozione di edilizia libera, anche quando richiamata dal Glossario approvato con il DM 2 marzo 2018, non prescinde mai da una valutazione sostanziale dell’intervento. In altri termini, l’inclusione della “pavimentazione esterna” tra le opere potenzialmente realizzabili senza titolo non comporta automaticamente che ogni intervento di questo tipo sia sottratto al controllo edilizio.

Nel caso esaminato, il giudice ha dato rilievo a una pluralità di elementi oggettivi:

l’estensione significativa dell’area interessata;

la presenza di opere di sottofondo accuratamente realizzate;

la conseguente stabilizzazione del piano di campagna.

Tali caratteristiche, considerate nel loro complesso, hanno condotto a escludere che si fosse in presenza di una mera finitura superficiale. L’intervento, infatti, aveva prodotto un effetto durevole di trasformazione del suolo, rendendo l’area stabilmente idonea a una funzione diversa e più intensa rispetto a quella originaria.

Un passaggio centrale del ragionamento riguarda proprio la funzione urbanistica dell’opera: la pavimentazione non si limitava a migliorare l’assetto di uno spazio pertinenziale, ma era finalizzata alla creazione di un vero e proprio piazzale, idoneo a un utilizzo continuativo.

Questo dato funzionale, secondo il Collegio, ha assunto un valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica dell’intervento, poiché segna il passaggio dalla logica della manutenzione o della finitura a quella della trasformazione urbanistica.

Particolarmente significativo è anche il chiarimento secondo cui la natura “non cementizia” dei materiali utilizzati non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza edilizia dell’opera. Ciò che conta non è la reversibilità teorica dell’intervento, ma la sua incidenza concreta e attuale sull’assetto del territorio. In presenza di un’opera che modifica stabilmente il suolo, l’edilizia libera non può essere invocata come categoria di comodo per sottrarsi al regime autorizzatorio.

In sintesi, il Consiglio di Stato ha chiarito che:

la presenza di materiali “naturali” o non cementizi è irrilevante;

ciò che conta è la stabilità dell’opera e la sua incidenza funzionale ;

e la sua ; un’area così realizzata non può essere ricondotta all’edilizia libera.

Il principio affermato è chiaro: quando la pavimentazione modifica in modo durevole il suolo, l’intervento assume rilevanza urbanistica e richiede un titolo edilizio.

Conclusioni operative

L’appello è stato respinto, confermando la necessità di titolo edilizio per l’intervento eseguito.

La pavimentazione esterna può rientrare nell’edilizia libera solo entro limiti ben precisi: non è la denominazione dell’opera a essere decisiva, né il materiale utilizzato, bensì l’effetto urbanistico prodotto dall’intervento.

La circostanza che il Glossario dell’edilizia libera richiami la “pavimentazione esterna” non consente di prescindere da una valutazione sostanziale dell’intervento, da condurre caso per caso, alla luce dei suoi effetti concreti sul suolo e sull’assetto urbanistico dell’area.

Quando la pavimentazione assume dimensioni rilevanti, comporta opere di sottofondo stabili e attribuisce allo spazio una funzione nuova e permanente, il confine dell’edilizia libera risulta superato e il titolo edilizio diventa necessario.