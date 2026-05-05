La crescente attenzione verso sostenibilità, gestione delle acque e durabilità delle infrastrutture sta orientando in modo sempre più deciso le scelte progettuali nel settore delle pavimentazioni.

In questo scenario si inserisce la partecipazione di Heidelberg Materials Italia a Mediedil, la fiera dedicata all’edilizia civile e industriale in programma dall’8 al 10 maggio alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Più che una semplice vetrina espositiva, l’evento si è ormai affermato come un luogo di confronto tecnico tra imprese, progettisti e professionisti, mettendo al centro temi come innovazione, sicurezza, ecosostenibilità, bioedilizia, digitalizzazione e riqualificazione energetica e sismica. Direttrici che, nel loro insieme, raccontano con precisione come sta cambiando il settore.

Pavimentazioni drenanti e logistica: le soluzioni Heidelberg Materials presentate a Mediedil 2026

All’interno dello stand, Heidelberg Materials presenterà una gamma di soluzioni per pavimentazioni con un focus specifico su due tecnologie.

La prima è i.idro DRAIN, un calcestruzzo drenante progettato per favorire la naturale infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo, contribuendo alla riduzione del deflusso superficiale e al riequilibrio del ciclo idrologico. Si tratta di una soluzione sempre più utilizzata negli interventi di riqualificazione urbana e negli spazi pubblici, dove la gestione delle acque rappresenta una criticità crescente.

Il prodotto è già stato impiegato nel progetto di riqualificazione del lungomare Barcarello, confermandone l’efficacia anche in contesti costieri, dove le condizioni ambientali richiedono prestazioni affidabili nel tempo.

Accanto a questa proposta, sarà presentato i.tech CARGO, un calcestruzzo ad elevate prestazioni meccaniche pensato per pavimentazioni soggette a carichi intensi, come quelle tipiche del settore logistico e industriale. La soluzione si distingue per resistenza, durabilità e capacità di mantenere nel tempo le prestazioni anche in condizioni di esercizio particolarmente gravose.

Heidelberg Materials in Sicilia: cementeria, impianti e opere infrastrutturali realizzate

La presenza di Heidelberg Materials nel territorio non si esaurisce nella partecipazione fieristica. L’azienda opera stabilmente nell’area con la storica cementeria di Isola delle Femmine e con quattro impianti di produzione di calcestruzzo, contribuendo alla realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo.

Tra queste, il Passante Ferroviario e l’Anello Ferroviario, oltre al Porto Turistico di Capo d’Orlando, interventi che testimoniano un coinvolgimento diretto nei principali processi di trasformazione infrastrutturale.

Sostenibilità nelle costruzioni: il convegno tecnico a Mediedil 2026

La presenza a Mediedil sarà accompagnata anche da un momento di approfondimento tecnico. Nel pomeriggio del 9 maggio, dalle 15 alle 18, è in programma il convegno “Sostenibilità nel settore delle costruzioni”, organizzato da Heidelberg Materials e Mapei con il patrocinio degli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti.

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti interventi tecnici dedicati in particolare alle pavimentazioni drenanti per la mobilità sostenibile e alle soluzioni semiflessibili per la logistica, con l’obiettivo di fornire ai professionisti strumenti operativi e aggiornamenti sulle tecnologie disponibili.

Per i tecnici del settore, l’appuntamento rappresenta quindi un’occasione concreta per approfondire soluzioni già sperimentate e valutare approcci progettuali in linea con le nuove esigenze ambientali e prestazionali.